«Как у Давы»: Киркоров похвастался результатами пластики «внизу»

Филипп Киркоров и пластический хирург Тимур Хайдаров. Фото: Личный архив

Филипп Киркоров решил к своим весенним концертам в Кремле поменять имидж. Накануне Нового года артист сделал пластику пресса у известного хирурга Тимура Хайдарова, который колдовал не так давно над бюстом Яной Рудковской и прессом Давы.

-Кубиков на моём прессе, конечно, чуть меньше, чем у Давы, но тем не менее. Но благодаря Тимуру я в такой отличной форме,-поделился после операции Филипп Киркоров.-Проще всего говорить правду. Сегодня просто неприлично не иметь своего пластического хирурга, психолога, тренера. Я лучшее создание Тимура. Его лучшее творение.

И вот после концерта в Дубае Филипп Киркоров, как говорится, снял покровы и показал новый пресс. Формы у короля эстрады действительно стали спортивными и подтянутыми. Артист выложил фото со своим хирургом, добавив, что к весеннему туру он станет ещё стройнее.

И разместил похожее фото с организаторами концерта в Дубае- с Максимом Бериным и Хулио Иглесиасом -младшим.

Фото: Личный архив

Судя по этому снимку, Хайдаров и правда не просто убрал с живота лишние кило, а сделал Филиппу спортивные кубики на прессе.