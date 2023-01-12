В Кузбассе учредили медаль Николая Масалова, ставшего прообразом монумента Воину-Освободителю

По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в регионе учреждена медаль Николая Масалова. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе появилась новая награда, посвященная знаменитому уроженцу региона – герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову. Во время штурма Берлина в 1945 году он спас от гибели маленькую немецкую девочку, его подвиг вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание памятника Воину-Освободителю. По инициативе главы Кузбасса Сергея Цивилева медаль имени Николая Масалова будет вручаться за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга.

«Новая медаль - это уникальная региональная награда, дань памяти, благодарности и огромного уважения к героическому подвигу кузбассовцев. Ею будем награждать наиболее отличившихся военнослужащих и тех, кто активно помогает нашим ребятам. Мы чтим каждого, кто своим мужеством, трудом и самоотверженностью заслужил эту высокую награду», - отметил Сергей Цивилев.

Решение о награждении медалью имени Николая Масалова будет приниматься губернатором Кузбасса. Ее будут вручать не только гражданам, но и организациям за самоотверженную трудовую деятельность, военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, сохранение исторической памяти, активное участие в общественной жизни Кузбасса.

Медаль имени Николая Масалова будет вручаться гражданам и организациям за доблестное служение Отечеству при исполнении воинского или гражданского долга. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Медаль Николая Масалова выполнена из медно-цинкового сплава и покрыта гальваническим серебром. На лицевой стороне награды изображен Мемориал Воину-Освободителю, установленный в Кемерове в 2022 году. На оборотной стороне медали располагаются надписи «Николай Масалов» и «За доблесть».

Старший сержант Красной Армии Николай Масалов родился 10 декабря 1922 года в поселке Тяжин Кемеровской области. В декабре 1941 года, накануне своего 18-летия, он отправился на фронт. Масалов служил в пехоте, прошел войну от Курска до Берлина. В столицу Германии он вошел в составе 220-го гвардейского полка, в котором был знаменосцем.

30 апреля 1945 года в Берлине шли уличные бои. В центральной части германской столицы к югу от парка Тиргартен путь наступавшим советским войскам преграждал Ландвер-канал, по которому проходила полоса немецкой обороны. Перед началом атаки послышался громкий детский плач. Николай вызвался спасти ребенка. Рискуя жизнью, он подполз к маленькой немецкой девочке, сидевшей под мостом рядом с телом мертвой матери. Масалов взял малышку на руки и под огнем пулеметов благополучно вынес ее с поля боя.

В ноябре 2022 года в Кемерове был открыт Мемориал Воину-Освободителю, увековечивший память героев-сибиряков. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Очевидцем этого события стал командующий 8-й гвардейской армией маршал Василий Чуйков. Он и предложил скульптору Евгению Вучетичу использовать этот сюжет, когда в 1946 году возникла идея установки в Берлине монумента в честь избавления Германии от нацизма. Бронзовая фигура советского солдата была установлена в Трептов-парке в 1949 году. После войны Николай Масалов вернулся в родной поселок Тяжинский. Здесь он жил и работал до самой смерти.

В 2022 году на родине героя отметили столетие со дня рождения Николая Масалова. В ноябре в Кемерове по инициативе губернатора региона Сергея Цивилева был открыт Мемориал Воину-Освободителю, увековечивший память героев-сибиряков. Решение воссоздать точную копию скульптуры из Трептов-парка на родине Николая Масалова было принято после лишения его звания почетного гражданина Берлина.