Мы узнали, когда россияне убирают новогоднюю елку. Ответ вас удивит

Треть россиян не убирает новогоднюю елку до Старого Нового года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не чтит народ традиции, забыл обычаи предков! Ну куда это годится: всего 4% россиян убирают новогоднюю елку на 8 марта, как делали наш отцы и деды (под довольное ворчание наших мам и бабушек). А до Первомая елка доживает всего лишь в 3% домов. Чтобы узнать этот шокирующий факт, мы опросили 16 тысяч наших читателей в соцсетях.

А заодно нам удалось найти ответ на вопрос, который годами мучает многих россиян, включая автора этих строк: зачем вообще нужен Старый Новый год? Чтобы был повод избавиться от елки, вот зачем! Ровно две трети наших сограждан выбрасывают елку (или убирают, если она искусственная) как раз на Старый новый год, который наступает в ночь с 13 на 14 января.

Вы тоже сегодня потащите завершившее свою миссию дерево на помойку? Тогда вот вам два проверенных совета: как это сделать максимально аккуратно, чтобы потом до лета не собирать иглы по всей квартире. А заодно не посыпать весь подъезд и лифт иголками, а свою голову - проклятиями соседей.

Хирургическая операция. Надеваете перчатки, берете секатор (если он у вас есть, конечно). Отрезаете ветки, складываете в большой пакет. Ствол выбрасываете отдельно - осыпаться там будет уже нечему.

Метод обертывания. Оборачиваем елку пищевой пленкой, скрепляя скотчем. Лучше действовать вдвоем: один прижимает елки к стволу, второй оборачивает. Часть иголок обязательно осыплется, но только под елочку, убрать будет легко.

Между прочим, даже выполнившая свою развлекательную функцию елка еще может послужить людям. Или братьям нашим меньшим. Например, елки принимают зоопарки для обустройства вольеров; их пускают на фанеру и т. д. Во многих городах местные власти организуют пункты приема новогодних елок, чтобы потом отправить их на переработку. Информацию о таких пунктах ищите на сайтах местных органов власти.

В Москве, например, работает 600 таких пунктов. Ищите их адреса на сайте елочный-круговорот.москва. Они будут открыты до 26 февраля – так что, может, и правда не стоит тянуть до 8 марта. В прошлом году жители столицы сдали на переработку рекордное число елок – около 49 тысяч.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как долго у вас стоит новогодняя елка?

Убираю на новогодних каникулах 5%

До Старого нового года 66%

До конца января 21%

До конца зимы или 8 марта 4%

До Первомая, как положено! 3%

У нас елка стоит весь год 1%

Опрос проведен среди читателей «КП» в соцсетях. Участие приняли 16,1 тысячи человек.