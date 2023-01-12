Минобороны сообщило об уничтожении на Купянском направлении пяти диверсионных групп

В контрбатарейной борьбе наши воины уничтожили две системы М777 и М109 «Паладин» производства США и еще 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил данные по потерям вреди военнослужащих ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 100, на Донецком до 70, на На Южно-Донецком - 30.
Кроме того, на Купянском направлении уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника, а по всей линии соприкосновения десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ.
Генерал-лейтенант отметили, что за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США, две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, два склада боеприпасов ВСУ в Запорожье, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.
Конашенков поблагодарил истребительную авиацию ВКС России, что сбила Су-25 ВВС Украины в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики.
Наши подразделения ПВО за тоже время уничтожили в небе пять беспилотников и три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в Запорожской области.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
372 - самолета
200 - вертолетов
2873 - беспилотных летательных аппарата
400 - зенитных ракетных комплексов
7486 - танков и других боевых бронированных машин
979 - боевых машин реактивных систем залпового огня
3813 - орудий полевой артиллерии и минометов
8019 - единиц специальной военной автомобильной техники