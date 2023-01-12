В контрбатарейной борьбе наши воины уничтожили две системы М777 и М109 «Паладин» производства США и еще 76 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил данные по потерям вреди военнослужащих ВСУ за сутки: на Купянском направлении уничтожены более 30 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 100, на Донецком до 70, на На Южно-Донецком - 30.

Кроме того, на Купянском направлении уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника, а по всей линии соприкосновения десятки танков, бронемашин и автомобилей ВСУ.

Генерал-лейтенант отметили, что за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США, две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, два склада боеприпасов ВСУ в Запорожье, а также 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123-х районах.

Конашенков поблагодарил истребительную авиацию ВКС России, что сбила Су-25 ВВС Украины в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики.

Наши подразделения ПВО за тоже время уничтожили в небе пять беспилотников и три реактивных снаряда систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в Запорожской области.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

372 - самолета

200 - вертолетов

2873 - беспилотных летательных аппарата

400 - зенитных ракетных комплексов

7486 - танков и других боевых бронированных машин

979 - боевых машин реактивных систем залпового огня

3813 - орудий полевой артиллерии и минометов

8019 - единиц специальной военной автомобильной техники