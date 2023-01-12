Создано единое окно для помощи семьям мобилизованных: Игорь Артамонов отчитался Путину

Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.

- Тема у нас традиционная: социально-экономическая ситуация, - президент с самого начала обозначил тему.

Первым делам глава региона рассказал о поддержке семей мобилизованных.

- Мы создали единое окно для решения проблемы. По каждой семье мы сейчас имеем полную информацию, что ей необходимо: газ, вода, банковские каникулы – всё это находится сегодня на контроле, и мы с этим работаем, - доложил чиновник.

Дальше Артамонов бегло описал, что у него происходит в области:

* Продолжаются попытки возродить разорившийся Липецкий тракторный завод. Губернатор тут же попросил о налоговых льготах для предприятия, чтобы привлечь инвесторов.

* За последнее время местное сельское хозяйство выросло на 40%. Особенно развивается соя – в завод по ее переработке бизнес вложил 95 млрд. рублей.

* Бюджетникам за прошлый год суммарно проиндексировали зарплату на 12%.

* Регион хочет возродить советский пионерлагерь «Прометей». Здесь можно было бы сделать аналог «Артека» только с уклоном в IT.

- Липецкая область у нас демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям – это рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда, - похвалил глава страны.