Создано единое окно для помощи семьям мобилизованных: Игорь Артамонов отчитался Путину

Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин по видеосвязи переговорил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым.
- Тема у нас традиционная: социально-экономическая ситуация, - президент с самого начала обозначил тему.
Первым делам глава региона рассказал о поддержке семей мобилизованных.
- Мы создали единое окно для решения проблемы. По каждой семье мы сейчас имеем полную информацию, что ей необходимо: газ, вода, банковские каникулы – всё это находится сегодня на контроле, и мы с этим работаем, - доложил чиновник.
Дальше Артамонов бегло описал, что у него происходит в области:
* Продолжаются попытки возродить разорившийся Липецкий тракторный завод. Губернатор тут же попросил о налоговых льготах для предприятия, чтобы привлечь инвесторов.
* За последнее время местное сельское хозяйство выросло на 40%. Особенно развивается соя – в завод по ее переработке бизнес вложил 95 млрд. рублей.
* Бюджетникам за прошлый год суммарно проиндексировали зарплату на 12%.
* Регион хочет возродить советский пионерлагерь «Прометей». Здесь можно было бы сделать аналог «Артека» только с уклоном в IT.
- Липецкая область у нас демонстрирует хорошие показатели по всем основным направлениям – это рост валового регионального продукта, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, рынок труда, - похвалил глава страны.