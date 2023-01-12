Скандал со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко: «Это чудовищная ложь и подстава»

Звезда "Сватов" Татьяна Кравченко подает в суд на Садальского за клевету Фото: кадр из фильма

Все началось еще в прошлом году, когда Станислав Садальский в Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» неосмотрительно сказал: актрису Александру Захарову «выперли» из «Ленкома» - театра, которым руководил больше 40 лет её отец режиссер Марк Захаров. Всемирная слава к «Ленкому» пришли именно при Захарове и благодаря ему. И вдруг директор Марк Варшавер увольняет дочь того, чьё имя носит театр. «Сводит с ней счеты. Вся Москва об этом говорит» - сообщает Садальский, впроброс ссылаясь на коллегу - актрису «Ленкома» Татьяну Кравченко, мол, она эту сплетню принесла.

Всё это доходит до Варшавера и до Татьяны Кравченко. Первый - Александру Захарову из театра не увольнял. Вторая - ничего подобного Садальскому не рассказывала. Но Варшавер, естественно, спросил у Татьяны Кравченко: это вообще что было? Она: ничего, только больные фантазии Садальского.

Марк Варшавер собирается подавать на Садальского в суд за клевету. Татьяна Кравченко, партнерша Садальского по антрепризному спектаклю, отказывается выходить с ним на сцену, потому что тот несёт «оскорбительный, бездоказательный бред». И она на него обижена.

Неделю назад Кравченко не приехала на спектакль в Питере, где должна была играть с Садальским. Тот вместо того, чтобы промолчать, написал в своем микроблоге: «Татьяна Эдуардовна объяснила, почему она не приехала на спектакль. Оказывается, она не смогла выйти на сцену «из-за личной неприязни к артисту».

"Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей 3 года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника. А потом и вовсе исчезнуть на сутки, типа «мы Машу заперли в шкаф, а ключ потерялся». Может быть, бедный зритель купится и на этот бред. Он уже настрадался из-за предыдущей версии, что по дороге в аэропорт Татьяна Эдуардовна попала в аварию и водитель погиб. Увы, принимать одностороннее решение «не выходить на сцену с артистом Садальским» Королева пока не может. Есть контрактные обязательства, за нарушение которых несется ответственность. Есть организаторы петербургских гастролей, с которыми заранее обсуждаются подобные вопросы. Есть, в конце концов, партнеры по сцене, на которых Татьяне Эдуардовне наплевать, как и на зрителей, которым она сейчас «безмерно благодарна за поддержку». Им она может пудрить мозги сколько хочет. А в нашей среде все прекрасно понимают, что произошло. Далее. При чем тут Марк Захаров? Я всегда любил и буду любить его и его семью. Речь шла только о Варшавере. Прекрасная говорящая фамилия. Такая же, как и его лицо", - заявил Садальский.

Мы спросили у Татьяны Эдуардовны, что за «позиционная война» идёт у них с Садальским?

- То, что Садальский говорил относительно нашего театра - это чудовищная ложь. То, что он говорит обо мне - это подлый и оскорбительные бред (Садальский намекнул на алкогольную зависимость народной артистки – Ред.). Я больше не выйду с ними на сцену, - непримиримо говорит Татьяна Кравченко. - Такая же оскорбительная ложь касается директора «Ленкома» Марка Борисовича Варшавера, которого я уважаю и знаю много лет. Про увольнение Саши Захаровой я не могла рассказать, потому что её никто не увольнял. Она работает. Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал, - чудовищная ложь и подстава.