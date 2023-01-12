Почему Суровикина не понизили и что изменится на передовой? Раскрыто, что значат перестановки в командовании СВО

Сергей Суровикин и Валерий Герасимов. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Последние военные назначения, связанные со спецоперацией на Украине, а также возможное повышение призывного возраста на «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с директором Центра военно-политических исследований, профессором МГИМО Алексеем Подберезкиным.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В СВО?

- Что, по вашему, означает рокировка в командовании СВО?

- Я бы не назвал это рокировкой. У кого-то могло сложиться впечатление, некоторое время назад, что Генштаб дистанцируется от вмешательства в дела СВО.

- В каком смысле?

- Ну, как казалось кому-то, если не полностью дистанцируется от руководства спецоперацией, то участвует в ней как-то... косвенно. Звучала даже критика публично от военных. Решения проходили от командующего операцией на уровень начальника Генштаба и министра обороны, минуя оперативное управление или сам Генштаб.

- Ну, а теперь?

- Когда Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, был назначен руководителем операции, все встало на свои места.

- То есть, так и должно быть?

- Полагаю, да. А так как еще главком Сухопутных войск Олег Леонидович Салюков стал его заместителем в руководстве объединенной группировкой, то сложилась команда, которая, на мой взгляд, соответствует нашим традиционным представлениям о том, что на передовой спецоперации, где отдельные участки серьезно удалены от центра принимаемых решений, должны быть представители Ставки. Я думаю, так и будет.

- Управлять будут вместе, из Москвы, или поврозь, с конкретных участков?

- Линия боевого соприкосновения – порядка тысячи километров. Плюс еще и участок белорусско-украинской границы. И все это далеко от Москвы. Протянулось все от Херсона до Белоруссии. Огромные расстояния. Наверное, требуется, чтобы какая-то команда руководителей была сосредоточена в одном месте, но каждый отвечал за свое направление.

СУРОВИКИНА НЕ ПОНИЗИЛИ

- Занимавший должность командующего группировкой с октября 2022-го генерал Суровикин теперь - заместитель Герасимова. Это - понижение?

- Я говорил о представителе Ставки в боевых порядках. Суровикин, таковым, видимо, и будет являться. Хотя я точно знаю, что и Салюков, и, например, Лапин неоднократно бывали в этих местах. Наверное, сейчас главные вопросы будут просто более оперативно решаться.

- Какие именно?

- Одной из проблем была многоступенчатость подготовки и принятия решений. Это затягивание критиковалось многими военными. Думаю, теперь решения могут приниматься непосредственно Герасимовым, исходя из обстановки.

- И как изменится сценарий военного конфликта?

- Не надо думать, что появились новые большие начальники, - и мгновенно все изменится. Как и Суровикин, который появился в октябре, он ведь не возник сразу, с пятью или десятью недостающими дивизиями. Но элемент его участия сказался.

- Так и здесь произойдет?

- Я думаю, что более оперативно станут приниматься решения, более динамично начнут развиваться системы управления войсками. Надеюсь, увидим наиболее оптимальную форму управления на сегодня. Линия соприкосновения огромна, участки ее очень удалены друг от друга, и здесь есть объективные трудности.

ПРИЗЫВАТЬ ДО 30 ЛЕТ?

- Поднимают вопрос о повышении призывного возраста до 30 лет.

- Я всегда говорил, что нельзя было уходить от принципа мобилизационной готовности. Все должны служить в нашей армии обязательно срочную службу, до поступления в институт. После этого контракт, институт. Как, например, в израильской армии. Мобилизационный резерв – это святое для нашей страны, это обязательно. Это моя позиция.

- Так что касается возраста?

- Это не принципиально. Далеко не всегда все призывались в 18 лет. В СССР и в России давалась отсрочка для завершения образования. Я срочную служил после окончания вечерней школы. Это важно для подготовки недостающего звена в вооруженных силах– сержантского и младшего офицерского состава. Можно принять решение о том, что в армию будут люди призываться с 18 лет, что это будет всеобщая воинская обязанность, а давать по разному поводу отсрочки на год, два, три, в том числе на завершение образования, с условием, что ты потом получишь воинскую учетную специальность и будешь выпущен младшим лейтенантом или лейтенантом.