Главному редактору «КП» Владимиру Сунгоркину присвоена премия правительства посмертно

Награда Главному редактору «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину присуждена «За персональный вклад» в развитие СМИ. Увы, посмертно... Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я знал Сунгоркина лично, он был ярким журналистом, мощным организатором, больше 40 лет отдал «Комсомольской правде». И она до сих пор удивительно эффективная и народная газета, - сказал Михаил Мишустин, награждая лучших журналистов страны премиями правительства в день российской печати.

Награда Главному редактору «Комсомолки» Владимиру Сунгоркину присуждена «За персональный вклад» в развитие СМИ. Увы, посмертно. Наш Главный ушел из жизни в минувшем сентябре, в экспедиции по Дальнему Востоку. Получать награду вышла его жена Татьяна Безрукова.

- Это почетно, жаль повод печальный, - поблагодарила она премьер-министра. - Владимир Николаевич был счастливым человеком, потому что занимался любимым делом. Он изъездил всю страну, не по принуждению, а потому что ее любил. И хочу сказать его словами: читайте «Комсомолку», она за Россию.

Наградил Мишустин премией правительства и коллектив «КП» за работу на новых территориях России. Ее получили редактор спецвыпусков Алексей Белянчев, издатель проекта Ирина Дегтярева, а также редакторы отдела политики и регионального отдела - Андрей Седов и Марина Бунакова. «Комсомолка» издает спецвыпуски газеты в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - там где они часто единственный глоток информации для людей, глоток правды из России.

- Представляете, очередь за «Комсомолкой» на рынке в Мелитополе! Она реально нужна народу, - рассказывали спецкоры «КП», побывав в освобожденных регионах.

Поэтому остается добавить - где «Комсомолка», там и Россия.

Кроме «КП» в этом году премию правительства получили известные военкоры Евгений Поддубный и Семен Пегов, а так же Детское радио и телеведущий Андрей Малахов.

- Я вчера отмечал день рождения в Дивеево, - поделился Малахов. - И на Канавке монастырский сторож мне сказал: о, Андрюха, передавай привет Мишустину. Будто знал, что я вас увижу. Передаю. Они, в Дивеево, знают, как скромно, не афишируя, вы приезжаете туда молиться…

Мишустин улыбнулся:

- За привет спасибо.