Пацифист Борис Гребенщиков оправдал СВО, но «отправил двенадцать миллионов» в помощь ВСУ

Музыкант Борис Гребенщиков. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

На днях у Бориса Гребенщикова вышел альбом «Песни бардов», где собраны тексты песен от авторов с выпуклыми фигами в кармане (Булата Окуджавы, Александра Городницкого, Евгения Клячкина и других) — про прощание с родиной, боязнь свободы, грохот солдатских сапогов и проч. Музыкант уверен, что именно в этих композициях явлены «алхимическая правда бытия» и проницательный взгляд на реальность. И хотя пластинка собиралась порядка 10 лет, позиция музыканта по поводу СВО ярко выражена и в ней (тонким намеком для своих смотрится композиция «Слава героям», название которой похоже на один крайне актуальный лозунг, популярный на Украине), и до ее выхода тоже была оформлена вполне конкретно.

Именно сейчас в сети завирусилось видео 20 мая 2022 года, которое выпустило израильское информагентство «9 канал», где во время интервью БГ выдерживает пристрастный допрос по поводу событий на Украине. Там он и соглашается, что «война присуща людям изначально» и «это часть бытия».

Кроме того, напоминающий главного героя фильма «Большой Лебовски» Борис Борисович показывает телефон и объясняет, откуда черпает информацию, в том числе и по поводу СВО.

— У меня есть телефон, и если открыть новости — у меня там девять газет, — рассказал солист «Аквариума». — Каждое утро я их читаю. Нужно быть в курсе. Об Украине уже, к сожалению, перестали писать. В английских газетах об этом пишут мало. Хотя должно быть на первых строчках. Новости об Украине находятся на двадцатом месте. Почему я живу в Британии? Я давно сделал этот выбор, стремился к этому. Но мне и в России хорошо. Когда я живу в России, мне комфортно в России. Но если есть выбор между Англией и Россией, выбираю Англию — потому что в музыкальную студию ездить ближе.

БГ не упоминает телеграм-каналы и государственные российские СМИ как источники информации, в которых есть и видео, и фотографии «подвигов» ВСУ — судя по беседе, он привык ориентироваться на английскую прессу (кстати, накануне пресс-служба ЧВК «Вагнер» опубликовала паспорта двух уничтоженных британских наемников, воевавших на стороне ВСУ — в Англии об этом еще не написали). Более осведомленную в ходе проведения СВО.

Когда ведущая заговорила о «роли» Бога в ситуации с Украиной, надеясь услышать сакраментальное, БГ и вовсе ошарашил ее откровением. Оказывается, боевые действия (в том числе и на территории Украины), по его мнению, — абсолютная и неизбывная норма.

— Кто вам сказал, что происходящее плохо? — спросил музицирующий философ. — Война присуща людям изначально. Всегда. Это часть бытия. Война и мир — как тусклые и яркие краски у художника. Не будет войны — люди будут драться в офисах, автобусах и троллейбусах. А у Бога [в этой ситуации] нет никакой роли, он — сущность бытия.

Отвечая на вопрос, почему в России так популярна «Z-кампания», Борис Гребенщиков ничтоже сумняшеся выдал понятный ему аргумент: российский народ, «вдохновленный телевизором, будет подстраиваться под власть, чтобы получить деньги и другие блага». Именно в этом музыкант видит истинную мотивацию русских людей, поддерживающих собственную армию. Извлечение выгоды...от государства. Какой именно выгоды и каких благ — он не уточнил. Он акцентировал внимание на том, что «фашистов» (то есть тех, кто поддерживает СВО) среди его друзей нет, но сам при этом признался, что не прочь отправить гонорар «в помощь Украине». То есть, конечно, и на поддержку ВСУ.

— Украине нужна помощь, — констатировал Гребенщиков. — Я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов худо-бедно. И это тоже пошло на помощь Украине.

Выступление на концерте Sound Of Peace, о котором говорит музыкант, случилось в марте 2022 года. Это был концерт не масштаба британского Live Aid 1985 года. Это был местечковый немецкий фестиваль, на котором выступали не самые известные в мире музыканты: актер Мариус Мюллер-Вестернхаген, скрипач Дэвид Гарретт, композитор Петер Маффай, группа из Гамбурга Revolverheld, исполнительница Сара Коннор и коллектив из Саксонии Silbermond. А еще жена Виталия Кличко и русский рэпер Noize MC* (Иван Алексеев). Местная пресса сообщала про 15 тысяч зрителей. На фото видно, что площадь перед Бранденбургскими воротами попросту не вместит полторы сотни тысяч человек для сумасшедших сборов. Поэтому говорить о сборах в 12 миллионов евро (875 миллионов рублей), как пишут некоторые телеграм-каналы, невнимательно смотревшие интервью БГ, — валюту он не упоминал вовсе — не приходится.

Да и сам он вскоре опроверг свои же слова.

— Верить современным русским СМИ опасно (интервью, напомним, взяло израильское информагентство — Авт.), — заявил музыкант почти год назад. — У меня никогда не было такой суммы, и пожертвовать ее я, соответственно, не мог.

Да, Deutsche Welle по итогам концерта писал о суммарных сборах в «более 12 миллионов евро». Очевидно, эту цифру БГ и взял за основу, когда давал интервью. Только вот откуда она взялась — большой вопрос. Если, как пишет немецкая пресса, за день фестиваль посетили порядка 15-20 тысяч человек, то откуда взялись 12 миллионов евро? Вход был БЕСПЛАТНЫМ.

Ну, допустим, там продавали футболки по 20 евро. Допустим, был сайт, где можно было пожертвовать в фонд этого «миротворческого» концерта. Фестиваль проходил в трех городах: Берлине, Мангейме и Гамбурге — так вот на гамбургском счете фонда числится чуть более 4 тысяч евро от жертвователей. Возможно, были суммированы гонорары всех, кто выступил за три дня, и были отправлены на Украину (хотя Гребенщиков не сказал, что выступил бесплатно)? Но откуда эти деньги тогда взялись? Получается, организаторы изначально имели этот бюджет под артистов? Значит, это вовсе не «сборы», а завуалированный транш.

Так или иначе, цифра в 12 миллионов евро — явно преувеличенная. Но даже если было собрано и 12 миллионов рублей, это, разумеется, не помешало бы русским солдатам, донецким мирным жителям, луганским детям или больницам ЛДНР. Жаль, что в случае с БГ гуманизм и пацифизм работает только в том направлении, куда дует теплый и прибыльный конъюнктурный западный бриз. Ведь еще в недалеком 2018 году человеколюбивый Борис Борисович собирался выступить в Крыму. «В Крым поедем с большим удовольствием. Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить», — говорил он. Там тоже есть много красивых и живописных площадок для концертов, где живут люди, которые любят музыку, — но поклонники до сих пор так и не дождались гуру.

* признан Минюстом РФ иноагентом