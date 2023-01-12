Сергей Степашин, генерал-полковник в отставке: Валерий Герасимов получил звание Героя России за операцию в Сирии. Это многое значит

Сергей Степашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

…- Сергей Вадимович, министр обороны назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим специальной военной операцией (СВО). Как вы восприняли это назначение?

- Во-первых, я думаю, назначение согласовано с Верховным Главнокомандующим, что для меня очевидно.

Это все-таки начальник Генерального штаба, второе должностное лицо в военном ведомстве.

Во-вторых, совершенно понятно - сегодня это не только спецоперация, которая была объявлена нашим президентом. Речь уже можно вести о противодействии объединенному Западу, по сути дела, всему НАТО.

Мы прекрасно видим, что против нас воюет объединенная Европа, США и их сателлиты.

Естественно, поднимается планка для оперативности управления.

Начальник Генштаба, первый замминистра обороны имеет возможность привлечь для решения стратегических и тактических задач все наши вооруженные формирования.

С моей точки зрения, в районе Донбасса именно сейчас наступает серьезный военный перелом… Отсюда - и повышается необходимость проведения более решительных и активных действий.

Думаю, решение с новыми назначениями Валерия Герасимова, Сергея Суровикина и других - вполне обоснованное.

Я тут дальше комментировать не хочу, я человек сейчас гражданский, могу только высказать свою личную точку зрения.

Кстати, хочу напомнить, многие забыли, - когда началась первая чеченская кампания, министры обороны, внутренних дел и директор ФСК - мы же все были на передовой. Так что, у нас опыт есть…

- Такой работы - что называется, в связке.

- Да… Министром обороны тогда был Павел Грачев, МВД - Виктор Ерин..

… - и Сергей Степашин, директор ФСК.

- Мы лично находились в течение двух месяцев в зоне боевых действий. Это было решение президента Бориса Ельцина.

- ФСК – это Лубянка, вы были ее шефом.

- Служил в контрразведке, потом - в ФСБ.

- А вы же Герасимова еще по военной кампании в Чечне знаете?

- Да. Но тогда знал его как боевого генерала, а потом, уже лучше - когда он командовал военным округом, стал начальником Генерального штаба.

Так что - опытный человек, знающий, как говорится, повоевавший, прекрасно себя проявивший в Сирии, кстати. Там он получил звание Героя России.

- Герасимову разве за Сирию присвоили Героя?

- Именно - за Сирию. Он как раз руководил всей операцией там.

- Вы же недавно были в Донбассе, знаете людей, которые там воюют и работают, встречались с руководством, в частности, с главой ДНР Денисом Пушилиным… К чему там готовятся? Хотя - ответ ясен…

- Да, это - всем у нас понятно: к тому, что наконец-то Донбасс должен быть освобожден.

И чтобы, наконец-то, там наступила мирная жизнь. Совершенно очевидно…

Да, пока идут боевые действия. Но мы должны более решительно приступить к восстановлению экономики, жилищного комплекса - для людей, социальной сферы.

То, что уже делается в этом направлении, я своими глазами увидел воочию в Мариуполе.

Пора приступать к восстановлению и других городов и населенных пунктов Донбасса. Особенно - Донецка.

Поэтому, думаю, перестановки в руководстве СВО дают надежду гражданам России, которые живут на территории теперь уже нашей страны, к скорейшему переходу к мирной жизни.

Совершенно очевидно, мы должны освободить территории Российской Федерации – Донецкую и Луганскую народные республики, это очевидно.

У нас теперь еще два субъекта – Херсонская и Запорожская области, которые также должны быть полностью освобождены и возвращены к нормальной жизни.

Так что, вопросов нет. Для меня это очевидно как для военного человека и гражданина России.

- А Фонд развития территорий будет свое наступление продолжать?

- Да, мы активно осваиваем эти территории. (Сергей Степашин - председатель Наблюдательного совета Фонда развития территорий. - А.Г.)

Так что, своё название вполне оправдываем.

Наш гендиректор Ильшат Шагиахметов, вместе с которым я в конце прошлого года ездил в Мариуполь, в нынешнем январе уже снова там побывал. Говорит, динамика восстановления очень хорошая, все поручения президента в этой части выполняем.

Так что, так…

- Желаем развитию территорий - новых масштабов.

- Спасибо.

Все мы ждём мира. А для мира нужна Победа.