Европа в шоке: коллеги неделю не замечали мертвого чиновника в офисном туалете

Полиция не раскрывает причин смерти Фото: EAST NEWS

Сотрудник городского отдела планирования и развития Хельсинки обедал с коллегами в расположенной в офисном здании столовой, после чего вышел в уборную. Его тело найдут лишь через неделю. Все это время оно пролежало в кабинке ресторанного туалета. Длительное и внезапное отсутствие чиновника не вызвало беспокойства ни у коллег, ни у начальства.

Шокирующая новость, ставшая известной уже после окончания новогодних праздников, потрясла горожан и особенно — офисных работников. Никто из коллег не заметил ничего подозрительного в отсутствии чиновника, потому что умерший предпочитал удаленную работу и редко появлялся в головном офисе в столичном районе Каласатама. Кроме того, часть недели пришлась на выходные и ни у кого не возникло необходимости с ним созвониться или списаться в мессенджерах. Вдобавок, в период отсутствия у мужчины по графику был отпуск.

Многим коллегам умершего теперь требуется кризисная помощь психологов, а в обществе разворачивается дискуссия об изменениях, произошедших в рабочей жизни в последние годы. Ведь с распространением удаленки становится нормой, когда сотрудник работает автономно по нескольку дней в разных местах, а очные совещания проводятся все реже и реже. В итоге теряется личностный контакт, пропадает возможность удостовериться, что у коллег все в порядке и им не нужна какая-либо помощь. Это особенно актуально в крупных организациях широкого профиля. В частности, в городском отделе планирования и развития, не заметившем потери «бойца», трудится около 1700 человек.

Свою роль могли сыграть и некоторые особенности местного менталитета: слишком велика комфортная социальная дистанция. Проще говоря, многие финны довольствуются очень узким, преимущественно внутрисемейным кругом общения, оставляя за его пределами всех остальных, включая коллег по работе. Кроме того, по официальной статистике почти 1,3 миллиона из пяти с половиной финнов живут в одиночестве.

Полиция не раскрывает причин смерти, но не считает произошедшую в середине декабря трагедию маленького финского человека преступлением.