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Наука12 января 2023 13:37

Планета, похожая на Землю, обнаружена в созвездии Золотой Рыбы в звездной системе TOI 700

Обнаруженная планета каменистая и пригодна для жизни
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
До планеты при годной для жизни чуть больше 100 световых лет.

До планеты при годной для жизни чуть больше 100 световых лет.

Открытие сделано благодаря данным, собранным космическим телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) – охотником за планетами, как его называют. Телескоп высматривает их, используя так называемый транзитный метод. Планеты, вращаясь вокруг звезд, периодически затеняют их. Свет звезд чуть-чуть меняется. Эту разницу и улавливают чувствительные приборы.

Обнаруженная планета находится в созвездии Золотой Рыбы (Dorado) в звездной системе, до которой 101 световой год. Планета получила обозначение TOI 700 е. И стала четвертой у звезды TOI 700 – красного карлика, который примерно в два раза меньше и холоднее Солнца. Все четыре планеты - TOI 700 b, TOI 700 c, TOI 700 d и, соответственно, TOI 700 е – отыскал TESS.

В звездной системе TOI 700 обнаружена четвертая планета.

В звездной системе TOI 700 обнаружена четвертая планета.

Астрономы уверяют, что TOI 700 е каменистая планета, размером почти с Землю (95 процентов) располагается в пределах обитаемой зоны своей звезды – там, где достаточно тепло для того, чтобы вода на поверхности могла существовать в жидком виде. Значит, можно рассчитывать на то, что планета пригодна для жизни.

На комфортном расстоянии находится и TOI 700 d, обнаруженная чуть раньше. То есть, сразу две планеты в звездной системе TOI 700 претендуют на звание обитаемых.

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