Планета, похожая на Землю, обнаружена в созвездии Золотой Рыбы в звездной системе TOI 700

До планеты при годной для жизни чуть больше 100 световых лет.

Открытие сделано благодаря данным, собранным космическим телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) – охотником за планетами, как его называют. Телескоп высматривает их, используя так называемый транзитный метод. Планеты, вращаясь вокруг звезд, периодически затеняют их. Свет звезд чуть-чуть меняется. Эту разницу и улавливают чувствительные приборы.

Обнаруженная планета находится в созвездии Золотой Рыбы (Dorado) в звездной системе, до которой 101 световой год. Планета получила обозначение TOI 700 е. И стала четвертой у звезды TOI 700 – красного карлика, который примерно в два раза меньше и холоднее Солнца. Все четыре планеты - TOI 700 b, TOI 700 c, TOI 700 d и, соответственно, TOI 700 е – отыскал TESS.

В звездной системе TOI 700 обнаружена четвертая планета.

Астрономы уверяют, что TOI 700 е каменистая планета, размером почти с Землю (95 процентов) располагается в пределах обитаемой зоны своей звезды – там, где достаточно тепло для того, чтобы вода на поверхности могла существовать в жидком виде. Значит, можно рассчитывать на то, что планета пригодна для жизни.

На комфортном расстоянии находится и TOI 700 d, обнаруженная чуть раньше. То есть, сразу две планеты в звездной системе TOI 700 претендуют на звание обитаемых.