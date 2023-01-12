ВЦИОМ: «Комсомольская правда» - самое читаемое федеральное издание в России

В списке самых читаемых федеральных газет наше издание стоит на первом месте! Фото: Михаил ФРОЛОВ

«БУМАГУ» ЧИТАЕТ КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ

В фильме «Москва слезам не верит» Рудольф (он же Родион) предсказывал, что со временем ничего не будет: «Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное телевидение». Как мы теперь видим, Рудольф ошибся буквально по всем пунктам. И бумажные СМИ, несмотря на всепроникающий интернет, по-прежнему пользуются популярностью.

Последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященный Дню российской печати (этот праздник отмечается 13 января), показал, что по-прежнему регулярно читают бумажную прессу 14% россиян. Особенно популярна она среди людей старше 60 лет, которые читают газеты и журналы в два раза чаще, чем россияне в целом (26%). Любят бумажные газеты также жители сел (20%) и почему-то активные телезрители (33%).

А сотрудникам «Комсомольской правды» было особенно приятно узнать, что в списке самых читаемых федеральных газет наше издание стоит на первом месте! Если говорить о печатных изданиях, то чаще «Комсомолки» народ читает лишь всевозможные районки (см. «Только цифры»).

Однако нам есть что предложить и тем читателям, которые любят узнавать новости (а также читать и смотреть репортажи, интервью, аналитику и т.п.) онлайн. Наш сайт KP.RU остается самым читаемым в рунете, каждый день к нам заходят около 6 млн уникальных посетителей.

ПОЧЕМУ ГАЗЕТЫ ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Связано ли падение интереса аудитории к печатным СМИ исключительно с развитием онлайн-технологий или есть какие-то другие причины? Этот вопрос мы задали генеральному директору ВЦИОМ Валерию Федорову.

- Сейчас мы не видим ускоренного падения интереса к печати, - говорит Валерий Федоров. - Резкий спад был в 1990-е годы, когда многие перестали тратить деньги на газеты и журналы просто из экономии. Потом пошел следующий процесс: дети, которые росли в семьях, в которых не читают прессу, тоже не приобрели этого навыка. Они не читали газеты так же, как их родители. Оказалось, что это воспроизводимое явление. Третий тренд пришел в нулевые годы - это цифровизация. Появились соцсети, хорошие интересные сайты, как например, kp.ru, и аудитория потянулась в онлайн. Наконец, тренд 2010-х годов — мобильный интернет, он сильно повлиял на культуру медиапотребления, которое стало более частым, но при этом более коротким. Все это вело к постепенному падению интереса к печатной продукции. Проблема усугубляется тем, что многие СМИ испытывают экономические сложности, из-за которых часть изданий закрывается. Кроме того, уходит старшее поколение — а эти люди традиционно больше доверяют печати. И на рынке остается два главных сегмента печатных СМИ — это «народные газеты», к которым относится «Комсомольская правда», и местные, районные издания, которые, как правило, получают поддержку местных властей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какие бумажные газеты или журналы вы читаете регулярно*

Местные/районные газеты 30%

Комсомольская Правда 12%

Аргументы и факты 10%

Другое 48%

* На этот вопрос отвечали только те респонденты, которые регулярно читают печатную прессу

Почему вы перестали читать печатные СМИ?*

Читаю в интернете в электронном виде 29%

Изменилась доступность издания (стало стоить дорого, нет денег, раньше бесплатно раздавали) 18%

Издания больше нет в продаже (закрыли, перестали выпускать и т. п.) 11%

* На это вопрос отвечали только те респонденты, которые сказали, что читали печатные издания раньше, но перестали это делать. Представлен Топ-3 ответов.

По данным ВЦИОМ.