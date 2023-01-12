Честное фото Екатерины Климовой без макияжа попало в сеть

Екатерина Климова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Екатерина Климова по праву считается одной из самых привлекательных актрис российского кино. В 44 года зеленоглазая красавица выглядит как минимум на 10 лет моложе. Поклонники привыкли видеть свою любимицу тщательно накрашенной и с безупречной укладкой. Но, оказывается, она отлично выглядит и без косметики. В соцсетях актриса Екатерина Вуличенко показала подругу в домашней обстановке – в кухонном фартуке, со скалкой в руках, растрепанной и без макияжа.

Две Екатерины дружат давно, еще со студенческой поры. Они вместе учились в театральном училище имени Щепкина. В 2015 году Вуличенко стала крестной матерью младшей дочери Климовой Беллы. Поэтому подруги частенько собираются в гостях друг у друга. В этот раз они решили вместе слепить пельмени. В качестве подмоги позвали еще двух звездных поварих - Оксану Акиньшину и Ольгу Филиппову. На своей странице Вуличенко показала подруг на кухне за приготовлением ужина.

«У нас сегодня пельмени!», - подписала публикацию Вуличенко.

Актриса с подругами слепила пельмени. Фото: соцсети.

На фото Климова предстает в милом и домашнем образе. Подписчики в комментариях пишут подругам комплименты и заверяют, что они хороши и без косметики.

Екатерина Климова тоже поделилась видео, запечатлевшим процесс готовки. «Вот это хозяюшка», «Какая вы милашка», «Без макияжа еще моложе», «С вами хочется готовить», «Какая вы зажигалочка», «Шикарный вечер», «Пельмешки без спешки», - прокомментировали кадры подписчики.

Екатерина Климова воспитывает четверых детей от разных мужей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано стала мамой, родив Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась два года назад.

Поклонники уверены, что Екатерина отлично выглядит и без макияжа. Фото: кадр видео.

Недавно Екатерина через суд потребовала от Игоря Петренко выплатить алименты на сыновей. Сначала Игорь соблюдал условия соглашения, потом перестал выплачивать алименты, а осенью его долг составил рекордные 6 миллионов 242 тысячи рублей. В дело вступили судебные приставы, они хотели ограничить Петренко выезд за границу . Возможно, это стало стимулом для актера, и он почти полностью погасил задолженность.