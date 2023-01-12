Пожертвовал 200 миллионов на СВО? Куда отдал свои миллионы актер Дмитрий Нагиев

За 2022 год актер заработал меньше чем обычно, так как взял перерыв в работе Фото: Михаил ФРОЛОВ

55-летний Дмитрий Нагиев много лет занимается благотворительностью. При этом сам актер Нагиев свою благотворительную деятельность никогда не афишировал. Поэтому, когда 12 января в социальных сетях появилась информация о том, что Дмитрий Нагиев пожертвовал на поддержку СВО 200 миллионов рублей - многие поверили. Оказалось, что актер такую огромную сумму не перечислял.

Информацию о том, что актер Нагиев перечислил на нужды СВО 200 миллионов рублей приписали режиссеру Театра кукол им. Образцова Борису Константинову: якобы он сообщил об этом в соцсетях. Но режиссер Борис Константинов не ведет страницы в соцсетях. Пресс-служба театра, где трудится режиссер, также опровергла новость: Константинов ничего не сообщал о Нагиеве. Израильский политолог Яков Кедми, который первым опубликовал в телеграм-канале информацию о «пожертвовании Нагиева» - свой пост быстро удалил, но он разлетелся по сети. Актер Дмитрий Нагиев был удивлен этой новости в разговоре с Mash: «Когда я увижу такую сумму в миллионах, я обязательно вам сообщу».

Сумма очень большая – даже для такой звезды как Нагиев. За 2022 год актер заработал меньше чем обычно, так как взял перерыв в работе на шоу «Голос» на Первом канале; и частных мероприятий стало на 50% меньше – ведением «заказников» Нагиев зарабатывает за вечер по 4 – 5 млн. руб. Остались съемки в кино и сериалах, а также рекламные контракты. По данным последнего (2021 год) рейтинга Forbes самых богатых отечественных знаменитостей Дмитрий Нагиев в год зарабатывал 3,5 миллиона долларов (241 млн. руб.). Возможно, что сейчас годовой доход звезды мог сократиться в два раза.

С начала СВО актер Дмитрий Нагиев не высказывался публично на самую актуальную и важную тему. Также нет информации о том, оказывал ли актер помощь военнослужащим. Но и ранее Нагиев никогда не афишировал свою помощь. У Нагиева есть традиция – 4 апреля в свой день рождения он делает крупные пожертвования. Друзья звезды рассказывали, что в 2020-м актер в день рождения перевел 10 миллионов рублей в одну из больниц на закупку аппаратов ИВЛ, годом ранее - 5 миллионов рублей на лечение детей с онкологией. Нагиев не олигарх, он - артист с высоким гонораром, часть которого и переводит на благотворительность. Дмитрий Нагиев уже 10 лет возглавляет благотворительный фонд «Анна», в котором помогают детям из детдомов, многодетных семей.

Сам Дмитрий Нагиев рассказывал, что его жизнь изменилась после того, как он стал помогать людям: «Однажды я разговаривал с одним ребенком, расспрашивал его, как он живет, о чем думает. И малыш рассказал, что каждое утро он начинает с радости. «А чему ты радуешься?» – спросил я - «Я радуюсь тому, что я проснулся и я живой». Дал неожиданный для меня ответ малыш. После этого разговора я понял, что мои проблемы - полная ерунда. Я благодарен тому мальчику, который научил меня радоваться жизни и, не побоюсь этого слова, помог понять ее главный смысл…»

4 апреля Дмитрию Нагиеву исполнится 56 лет. По традиции в этот день он сделает очередное крупное пожертвование на добрые дела.