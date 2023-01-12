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В мире12 января 2023 14:24

Талибы* представили первый в истории Афганистана суперкар

Прототип суперкара получил название Mada 9
Людмила ПЛОТНИКОВА
Прототип суперкара получил название Mada 9

Прототип суперкара получил название Mada 9

Фото: СОЦСЕТИ

Инженеры афганской компании ENTOP представили прототип первого в истории своей страны суперкара, получившего название Mada 9 и сделанного из композитных материалов.

Фото суперкара опубликовано в соцсетях представителем движения «Талибан»*, контролирующего власть в Афганистане, Забиуллой Муджахидом.

Он сообщил, что автомобиль – гордость для его страны, и поблагодарил всех специалистов, работавших над этой моделью в течение пяти лет.

Инженеры афганской компании ENTOP представили прототип первого в истории своей страны суперкара, получившего название Mada 9 и сделанного из композитных материалов.

Инженеры афганской компании ENTOP представили прототип первого в истории своей страны суперкара, получившего название Mada 9 и сделанного из композитных материалов.

Фото: СОЦСЕТИ

Глава компании-разработчика Мохаммад Риза Ахмади выразил уверенность, что появление Mada 9 будет способствовать улучшению имиджа Афганистана на мировой арене. При этом он не сообщил технические характеристики авто. Есть данные, что одной из главных его составляющих является силовой агрегат от Toyota Corolla, адаптированный под серьезные нагрузки. Также ранее сообщалось, что в ближайшем будущем Mada 9 будет оснащаться электрическим двигателем и подвеской для езды по пересеченной местности.

* - организация и ее члены, запрещенные в России

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