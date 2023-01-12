Россияне предложили выдавать квартиры вместо материнского капитала

Оказалось, что многие респонденты считают, что молодым родителям лучше помогать с жилищным вопросом, а не просто перечислять деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минтруде рассказали, что за 16 лет существования программы маткапитала более 8,2 млн российских семей использовали эти средства на улучшение жилищных условий. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, что о программе поддержки думают россияне. Оказалось, что многие респонденты считают, что молодым родителям лучше помогать с жилищным вопросом, а не просто перечислять деньги.

Так, 62% опрошенных выразили уверенность, что демографическая ситуация в стране резко улучшится, если молодым семьям вместо маткапитала будут давать квартиры. Ведь, многие пары отказываются от рождения ребенка, поскольку живут с родителями или снимают квартиры, или вовсе выплачивают неподъемные ипотеки.

«Квартиры молодым, это самый надежный капитал. Крыша над головой - самое ценное, самое надежное, что есть у молодоженов с детьми», - говорит участница опроса.

«Квартиры молодым, а не деньги, не все правильно распоряжаться могут деньгами, а квартира это надежно», - соглашается другая.

«Пока у молодой пары не будет пусть маленькой, но своей квартирки, демография с места не сдвинется», - уверенно заявляет третий.

Еще 13% отмечают, что нужно оставить маткапитал, но упростить покупку квартиры на эти деньги для молодых родителей. Чтобы обзавестись собственным гнездышком родители могли без проблем и в кратчайшие сроки.

А вот 12% и вовсе добавили, что квартиры нужны не всем, а деньги при рождении малыша точно лишними не бывают, так что все надо оставить как есть, а люди сами разберутся, на что лучше потратить начисления.

«Раз это (маткапитал – прим. ред.) помогает, надо оставить все как есть», - говорит респондент.

«Я тоже думаю, надо оставить, нормальная программа», - кивает другой.

6% россиян говорят, что молодым родителям стоит предоставлять больше жилищных льгот, ведь сейчас суммы маткапитала на покупку целой квартиры точно не хватит, да и льготная ипотека – тоже не всегда подходящий вариант.

2% добавили, что если уж не получится одарить всех родителей квартирами, то можно хотя бы предоставлять временное жилье, чтобы молодожены знали, что всегда смогут уединиться от родственников и получат возможность встать на ноги.

А вот 5% сообщили, что выступают против любых программ, направленных на улучшение демографической ситуации. Респонденты считают их лишними и выражаю уверенность, что рожать детей нужно только тогда, когда сам хочешь и уверен, что сможешь обеспечить малышам будущее, а не рассчитываешь на помощь государства или кого-то еще.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,1 тысячи человек.