На русского «Чебурашку» Европа ответила мультфильмом про Какашку. Она должна обучить детей западным ценностям

Дурно пахнущая волна "европейских ценностей" для детей обрушилась на Таллин

Премьерный показ российского фильма "Чебурашка" продолжается с гигантским успехом. Лента рвет все рейтинги и финансовые рекорды. Но добрая сказка для всей семьи, не стоит этого скрывать, вызвала далеко не однозначную реакцию у некоторых наших соседей. На Украине, например, лопоушика с великолепными российским актерами воспринимают просто в штыки: "Смотришь Чебурашку – вали в свою Рашку!" уже и такие постеры появились. Говорят, украинским школьникам просто запретили смотреть российскую ленту, причем запрет исходит от одного бывшего вполне удачливого и состоявшегося актера, который на горе всей стране сменил профессию.

А вот в Эстонии решили руководствоваться принципом из чудного детского советского фильма "Айболит-66": "Нормальные герои всегда идут в обход". И выставили против "Чебурашки" новое творение "эстонской" мультипликации - очень неторопливой, зато выдержанной в "европейских цивилизационных ценностях". В феврале в Эстонии выпускают в прокат мультик из пяти мультновелл "Какашка, весна и другие", центральным сюжетом этого, с позволения сказать, альманаха является лента "Весна и Какашка". Именно так, с заглавной буквы. Потому что так зовут главного героя. Или героиню. Я не знаю, это европейский продукт жизнедеятельности, поэтому его пол определяется тем, кем это в буквальном смысле кусок дерьма себя в данный момент считает. Не как раньше: "Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству", - а по-новому - "Ударим Какашкой по Чебурашке".

В общем, если коротко о сюжете, то главного героя Какашку родила на свет (если позволено будет так выразиться про опорожнение кишечника – но это же Эстония, там еще не такое может быть!) одна бездомная собачка. Которая сразу после этого, даже не закапывая, оставляет своего "отпрыска" на произвол судьбы, и этим ее участие в судьбе и воспитании главного героя исчерпывается. А воспитателем становится оказавшийся рядом воробей. Что тоже можно списать на эстонские странные традиции, потому что для воробьев такая субстанция – один из источников питания. Хотя, если бы вместо собачки была лошадь или корова, фиг бы воробей стал дружить с этой горкой желто-коричневого цвета, а расклевал бы это все на раз. Но эстонский воробей решил подружиться и даже начал учить жизни. Предупредил, например, что надвигается триммер, скашивающий траву, и тем самым спас главного "героя". Который после этого приключения строит себе домик на манер скворечника, передвигаясь почему-то на трех ножках соломинках, словно марсианский боевой треножник.

Обосновавшись в домике, Какашка (извините, это просто имя, наподобие того, что Кулеба – это фамилия, хотя уже еще и диагноз) наблюдает за окружающим миром и обнаруживает, что в нем царит любовь. Воробей живет в любящей семье, все вокруг радуются, чирикают, жужжат и весь такой прочий Асисяй. Какашка чувствует острую необходимость в спутнике/це жизни, но собака второй раз почему-то не появляется. И правильно. Иначе бы это было пропагандой нетолерантности. Ну, сошлись бы две какашки, и где мораль, я вас спрашиваю.

Нет, у эстонских мультипликаторов се закручено более лихо. В один прекрасный день изрядно посеревший (то ли от переживаний в одиночестве, то ли от времени, сами понимаете, субстанция длительному хранению не подлежит) Какашка обнаруживает рядом со своим домиком прекрасный цветок Одуванчик. Торжество толерантности! Асисяй!

Но и трагедия в дальнейшем развитии сюжета! Видевшие ленту эстонские критики назвали мультик "мелодраматической историей о тоске, дружбе, любви, её рождении и смерти". "Ромео и Джульетта" умерли бы. От зависти. Тристан и Изольда, Лейла и Меджнун, сотни красивых трагедий о любви превратились в современной европейской действительности в Какашку и Одуванчик.

Еще один шедевр в этом сборнике мультиков – глубоко философская драма о преодолении взаимных комплексов фрикаделек и пельменей. Остальные три примерно такие же порождения чего-то, считающегося интеллектом в период, когда разум спит. Чего хотя бы стоят переживания отца, которого шестилетняя дочь лишила его же собственных носков, найденных ею под кроватью родителей. И тщательно охраняемых от отца, потому что в носках вылупилось какое-то маленькое яйцо. Папа-эстонец же не может сам ни найти свои носки, ни допереть до мысли купить еще одну пару носков. Может, живут бедно, может, просто ждет.

Как сказано в анонсе, "Приключения героев на экране приправлены характерным для Кивиряхка (автор книги с таким названием, по которой снят мультфильм, и мультика – прим. авт.) тёплым и дерзким юмором, остроумно сплетающим безграничную детскую фантазию с условиями жизни в современном мире". Насчет дерзкого юмора не знаю, но что теплый, спорить не буду. Особенно, в момент появления главного героя на свет.

И это семейный мультик, и мультик для детей. Куда там "Чебурашке", который, скорее всего, ни разу за все время на экране не испражнился. Ни юмора тебе европейского, ни ценностей "цивилизационных".

Нет, я в курсе про специфические детские передачи на ТВ в странах Запада, где Какашка и Одуванчик были бы подвергнуты жесточайшей критике за консервативность и потакание "устаревшей" эстетике и морали. Но с той же Дании какой спрос, если они там для детей устраивают шоу с убийством жирафа и разделкой львов. А с Эстонией ведь в ведь в одной стране росли, одни ленты "Таллиннфильма", безвременно почившего, смотрели. А теперь – мы про Чебурашку, а они – про кусок дерьма. Цивилизационный выбор.

А, может, в Эстонии просто остро стоит проблема уборки собачьих фекалий, которые весной появляются из-под снега, и авторы фильма хитро рассчитывали, что после просмотра мультика эстонские дети, умилившись, начнут забирать лежащие собачьи какашки себе домой, чтобы подарить им свои дружбу и любовь?

Трудно понять истинный замысел эстонских мастеров культуры.

P.S. Вот что происходит, когда отменяете великую русскую культуру, а за душой ничего своего нет, кроме...