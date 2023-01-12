Итоги 2022 года: Продажи новых легковых автомобилей в России упали почти на 60%

Наибольший провал на авторынке был в мае, а затем потихоньку началось восстановление Фото: Shutterstock

За минувший год продажи новых легковых автомобилей упали более чем вдвое. В 2022 г. была продана 626281 машина, это на 58,7% меньше чем годом ранее - такие данные прозвучали на онлайн-оперативке, которую провело 12 января аналитическое агентство «Автостат». При этом эксперты агентства напомнили, что наибольший провал на авторынке был в мае, а затем потихоньку началось восстановление. Так в ноябре рынок прибавил 19%, а в декабре — еще 10.

Особенно заметно упали продажи машин премиум-класса.

- Если обычно премиальный сегмент составляет 10 процентов от рынка, то к концу 2022 года его доля снизилась до 3 процентов, а в целом по году составила 7 процентов, - отметил генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Из-за падения спроса на дорогие авто, среди которых значительную часть составляют внедорожники, работающие на дизеле, сократилась и доля машин работающих на этом виде топлива. А вот доля электрокаров выросла в два раза, правда, их присутствие едва заметно — по итогам года, несмотря на двукратный рост она составила лишь 1% от общего числа легковушек.

Основная «движуха» идет на рынке подержанных машин — их в этом году было продано почти 4,9 млн штук (-19% к 2021 г.). Секрет популярности прост: если средний чек на новую машину составил 2,33 млн руб., то подержанная уходила за 0,89 млн руб. Правда, машины с пробегом за прошлый год подорожали сильнее, чем новые: соответственно на 32% и на 17%.

Еще одна тенденция - покупатели стали терпимее к возрасту машины. И если раньше автодилеры привозили из-за границы или принимали на продажу от автовладельцев машины, как правило, не старше 7 лет, то теперь в ходу и топовые европейские марки, выпущенные в 2010 году. Они считаются хорошей альтернативой новым отечественным или китайским автомобилям. Правда, на рынке бэушных машин большой разбег цен — по наблюдениям автора, до 40%. По словам Целикова, в продаже до сих пор стоят машины, выставленные еще в марте. Их цены значительно выше рыночных, но продавцы надеются, что придет время, машины с пробегом продолжат дорожать, и на такой товар найдется покупатель. Однако против такого прогноза работает другой тренд 2022 года — растет параллельный импорт топовых автомобильных брендов, в основном, произведенных в Китае.

ТОП-10 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МАРОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2022 Г.

Марка, количество, шт. и изменение к 2021 г,%.

LADA 174688 -48,2

Kia 65691 -67

Hyundai 54017 -66

Renault 40844 -68,7

Chery 39256 -2

Haval 34128 -7,1

Toyota 28596 -70,1

Geely 26694 +8,4

Skoda 20354 -76,9

Volkswagen 19614 -77,2

Источник: Автостат

ТОП-5 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Автомобиль, количество, шт.

Декабрь 2022 г.

LADA Granta 12107

Chery Tigo 7 PRO 3804

LADA Niva Travel 3572

LADA Niva Legend 2578

Geely Coolray 2453

Декабрь 2021 г.

LADA Vesta 10487

Kia Rio 6666

LADA Granta 6320

Hyundai Solaris 5379

Hyundai Creta 5145

Источник: Автостат

ОТКУДА НОВЫЕ МАШИНЫ?

Страна, дек. 2021 г. и дек. 2022 г. (%)

Россия 21,1 37

Китай 9,8 37

Корея 21,9 11,2

Европа 28,3 7,3

Япония 17,9 6,6

США 1,1 0,9

Источник: Автостат