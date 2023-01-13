Где деньги, Зин?

В загсе никто у вас кошелек отбирать не будет, конечно. Звоночки зазвенят позже. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Есть такое модное слово «абьюз» - это про насилие, про контроль. Финансовый абьюз - это ситуация, когда в семье (в паре) один партнер контролирует доступ другого к деньгам. И второй партнер уже не может быть финансово независимым. Бывает, что в зависимом положении оказывается мужчина. Но давайте, чтобы не запутаться, все-таки выберем примеры, когда мужчина контролирует казну, так бывает гораздо чаще, ведь женщина, которая растит детей и уходит с работы ради семьи, может легче стать жертвой финансового абьюза.

В загсе никто у вас кошелек отбирать не будет, конечно. Звоночки зазвенят позже.

Партнер начинает контролировать ваши «отношения» с вашими же деньгами

Ваши деньги перестают быть вашими. Они становятся ВАШИМИ ОБЩИМИ: «Дорогая, мы же семья, у нас теперь все общее, все мое - твое». На деле выходит, что «все вокруг колхозное, все вокруг ЕГО». И его - его, и ваше - тоже его.

Сначала он может предложить завести общий счет, якобы для того, чтобы вы могли пользоваться ЕГО деньгами. Все для вас, все ради любви. А потом вдруг - хоп! - и сменил все пароли. И все по-прежнему ради вас, любимой.

«Дорогая, давай я буду контролировать наши траты, ты же такая милая транжира, а я сумею распоряжаться с умом. Но ты всегда можешь взять столько, сколько нужно».

И вот вам уже нужно, а вы вдруг слышите: «7 тысяч на сумку? Ты что, шутишь? Еще одни сапоги? У тебя же шкаф забит! К врачу в платный центр? А почему нельзя, как все люди, в женскую консультацию? Ты заработала? Но мы должны решать вместе! Я против».

Он проверяет, сколько вы потратили

Вы зарабатываете, вы сдаете квартиру, вам что-то дают родители. И вдруг вы слышите: «Давай-ка подсчитаем наши траты, деньги просто утекают. Сколько ты получила за квартиру? Тебе что-то дал отец? И ты мне не сказала?!»

И так странно получается, что траты считаются только ваши. А он перед вами не отчитывается.

Вы заказываете продукты и присылаете общую сумму за всю «корзину», чтобы муж, который взял на себя контроль за финансами, кинул вам на карту нужную сумму. И вдруг слышите: «Почему так дорого? Кинь мне чек! По каким ценам ты покупаешь мясо, картошку? Я должен проверить».

Вообще, если вы перешли на систему «все деньги у него, и он мне выдает», он должен «выдавать» без вопросов.

- Дорогой, дай мне 3 тысячи, пойду в магазин.

- Ок, дорогая, вот 5 тысяч, купи себе пирожных!

Это единственный верный вариант. Но вы, скорее всего, услышите: «3 тысячи? А что ты будешь покупать? Фарш - 300 рублей, вино - 700, хлеб - не больше 50. Ладно, дам побольше - вот 1100 рублей».

Ему можно все

Это основной звоночек-колокол, набат! Вы отчитываетесь о потраченном, вам выдают, вы выпрашиваете и объясняете необходимость той или иной траты. А он при этом может купить компьютер или сделать своей маме ремонт на кухне. Он может потратить тысячи на подарок своему начальнику, может купить себе дорогие запонки. И все это будет легко и безапелляционно объяснено: это все ради работы, ради нашего будущего, себе я ничего не покупаю! Все только ради тебя!

Красиво преподносит, а?

Вы вдруг понимаете, что боитесь

Боитесь попросить, боитесь взять без спроса (вы уже не хозяйка своим деньгам). Если вы получили деньги и не отдали их «хозяину», вы боитесь быть раскрытой и наказанной. Вы начинаете врать.

Вы боитесь недовольства.

Вам разрешают

Вы взрослый человек. Вы не школьница, которая спрашивает у мамы: «Можно я куплю себе джинсы на деньги, которые мне бабушка подарила?»

Если в вашей семье вы спрашиваете разрешения, чтобы потратить свои деньги на свои нужды, это полнейшее нарушение вашей свободы.

Муж не хочет, чтобы вы работали

Ах, дорогая, зачем тебе, я же нас обеспечиваю (держу тебя в плену). Ах, дорогая, ты же моя домашняя фея!

На самом деле он просто не хочет, чтобы вы стали финансово независимой.

Зачем ему это?

Чтобы вас контролировать. Так он удерживает главенство и власть. Не два свободных человека, которые доверяют друг другу, а один - царь, другой - в подчинении. Муж, лишая денег, делает так, что жена не может быть самостоятельной, а следовательно, не может выйти из зависимости и уйти из семьи.

Как поступить?

Бежать. Придумывать план вывода своих средств из общего пользования и бежать в свою собственную финансовую и здоровую жизнь.

Не стесняйтесь просить о помощи, откладывать деньги и прятать их на счетах и в тумбочках у верных друзей. Главное - вовремя понять, что вас контролируют и лишают свободы.

Дело не в туфлях

Конечно, супруги обсуждают траты. Конечно, муж вправе возмутиться, что вся новогодняя премия ушла на восемьдесят шестую сумку и десятые бежевые туфли. Супруги могут обсуждать и спорить. Но на равных. Нет главного, который разрешает, и подчиненного, который просит. И нет страха.

Контроль - это насилие. Абьюзер - это человек, который не допускает, чтобы вы сделали что-то без его ведома, сделали что-то для себя, чтобы вы существовали отдельно от него. Ведь тогда он не сможет вас контролировать и потеряет свою власть.