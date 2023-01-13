Где деньги, Зин?

В загсе никто у вас кошелек отбирать не будет, конечно. Звоночки зазвенят позже.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Есть такое модное слово «абьюз» - это про насилие, про контроль. Финансовый абьюз - это ситуация, когда в семье (в паре) один партнер контролирует доступ другого к деньгам. И второй партнер уже не может быть финансово независимым. Бывает, что в зависимом положении оказывается мужчина. Но давайте, чтобы не запутаться, все-таки выберем примеры, когда мужчина контролирует казну, так бывает гораздо чаще, ведь женщина, которая растит детей и уходит с работы ради семьи, может легче стать жертвой финансового абьюза.
В загсе никто у вас кошелек отбирать не будет, конечно. Звоночки зазвенят позже.
Ваши деньги перестают быть вашими. Они становятся ВАШИМИ ОБЩИМИ: «Дорогая, мы же семья, у нас теперь все общее, все мое - твое». На деле выходит, что «все вокруг колхозное, все вокруг ЕГО». И его - его, и ваше - тоже его.
Сначала он может предложить завести общий счет, якобы для того, чтобы вы могли пользоваться ЕГО деньгами. Все для вас, все ради любви. А потом вдруг - хоп! - и сменил все пароли. И все по-прежнему ради вас, любимой.
«Дорогая, давай я буду контролировать наши траты, ты же такая милая транжира, а я сумею распоряжаться с умом. Но ты всегда можешь взять столько, сколько нужно».
И вот вам уже нужно, а вы вдруг слышите: «7 тысяч на сумку? Ты что, шутишь? Еще одни сапоги? У тебя же шкаф забит! К врачу в платный центр? А почему нельзя, как все люди, в женскую консультацию? Ты заработала? Но мы должны решать вместе! Я против».
Вы зарабатываете, вы сдаете квартиру, вам что-то дают родители. И вдруг вы слышите: «Давай-ка подсчитаем наши траты, деньги просто утекают. Сколько ты получила за квартиру? Тебе что-то дал отец? И ты мне не сказала?!»
И так странно получается, что траты считаются только ваши. А он перед вами не отчитывается.
Вы заказываете продукты и присылаете общую сумму за всю «корзину», чтобы муж, который взял на себя контроль за финансами, кинул вам на карту нужную сумму. И вдруг слышите: «Почему так дорого? Кинь мне чек! По каким ценам ты покупаешь мясо, картошку? Я должен проверить».
Вообще, если вы перешли на систему «все деньги у него, и он мне выдает», он должен «выдавать» без вопросов.
- Дорогой, дай мне 3 тысячи, пойду в магазин.
- Ок, дорогая, вот 5 тысяч, купи себе пирожных!
Это единственный верный вариант. Но вы, скорее всего, услышите: «3 тысячи? А что ты будешь покупать? Фарш - 300 рублей, вино - 700, хлеб - не больше 50. Ладно, дам побольше - вот 1100 рублей».
Это основной звоночек-колокол, набат! Вы отчитываетесь о потраченном, вам выдают, вы выпрашиваете и объясняете необходимость той или иной траты. А он при этом может купить компьютер или сделать своей маме ремонт на кухне. Он может потратить тысячи на подарок своему начальнику, может купить себе дорогие запонки. И все это будет легко и безапелляционно объяснено: это все ради работы, ради нашего будущего, себе я ничего не покупаю! Все только ради тебя!
Красиво преподносит, а?
Боитесь попросить, боитесь взять без спроса (вы уже не хозяйка своим деньгам). Если вы получили деньги и не отдали их «хозяину», вы боитесь быть раскрытой и наказанной. Вы начинаете врать.
Вы боитесь недовольства.
Вы взрослый человек. Вы не школьница, которая спрашивает у мамы: «Можно я куплю себе джинсы на деньги, которые мне бабушка подарила?»
Если в вашей семье вы спрашиваете разрешения, чтобы потратить свои деньги на свои нужды, это полнейшее нарушение вашей свободы.
Ах, дорогая, зачем тебе, я же нас обеспечиваю (держу тебя в плену). Ах, дорогая, ты же моя домашняя фея!
На самом деле он просто не хочет, чтобы вы стали финансово независимой.
Чтобы вас контролировать. Так он удерживает главенство и власть. Не два свободных человека, которые доверяют друг другу, а один - царь, другой - в подчинении. Муж, лишая денег, делает так, что жена не может быть самостоятельной, а следовательно, не может выйти из зависимости и уйти из семьи.
Бежать. Придумывать план вывода своих средств из общего пользования и бежать в свою собственную финансовую и здоровую жизнь.
Не стесняйтесь просить о помощи, откладывать деньги и прятать их на счетах и в тумбочках у верных друзей. Главное - вовремя понять, что вас контролируют и лишают свободы.
Конечно, супруги обсуждают траты. Конечно, муж вправе возмутиться, что вся новогодняя премия ушла на восемьдесят шестую сумку и десятые бежевые туфли. Супруги могут обсуждать и спорить. Но на равных. Нет главного, который разрешает, и подчиненного, который просит. И нет страха.
Контроль - это насилие. Абьюзер - это человек, который не допускает, чтобы вы сделали что-то без его ведома, сделали что-то для себя, чтобы вы существовали отдельно от него. Ведь тогда он не сможет вас контролировать и потеряет свою власть.