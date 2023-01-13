С российской экономики сняли порчу

Весенние прогнозы строились на волне стресса, на фоне большой экономической неопределенности Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В черной-черной комнате черный-черный аналитик писал черный-черный прогноз для российской экономики... Почему все черное? Потому что темно: свет экономили, боялись страшного-страшного кризиса. Дело-то было весной 2022 года, когда будущее казалось черным-пречерным (и это еще слабо сказано).

Все мы помним, как прошлой весной эксперты соревновались в том, кто нарисует наиболее кошмарный сценарий для нашей экономики.

Кое-кому, особенно за рубежом, казалось (и, скорее всего, очень хотелось), что мы вернемся в лихие 90-е. А может, еще дальше в беспросветное прошлое. И вот прошел почти год, и все оказалось... Ну не то чтобы безоблачным, но уж точно куда более спокойным, чем виделось многим прогнозистам.

В пятницу, 13-го, мы решили вспомнить самые мрачные предзнаменования и сравнить их с тем, что произошло в реальности.

Прогноз № 1

«Экономика России сократится на 11,2%»

Реальность: ВВП упал на 2,7%.

В апреле прошлого года Всемирный банк заявил, что российская экономика упадет на гигантские 11,2%. Это беспрецедентное снижение. Такого не было даже в 1998 году. На это должны были повлиять «адские» санкции, объявленные Западом. Но не случилось. По последним данным от Минфина, экономика сократится, но не так сильно - всего на 2,7%. Неприятно, конечно, но терпимо.

Прогноз № 2

«Доллар будет стоить 200 рублей»

Бакс колеблется в районе 70 рублей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Реальность: бакс колеблется в районе 70 рублей.

Это даже не прогноз, а «подтвержденный диагноз» от главы США Джо Байдена. Кто-то из советников доложил ему, что доллар в России уже стоит 200 рублей. А тот возьми и ляпни это официально в конце марта. Да еще и добавил, что «экономика России разорвана в клочья». То же самое говорил Барак Обама в 2015 году.

И оба ошиблись. Курс доллара после резкого взлета до 120 рублей в начале марта, наоборот, стал резко снижаться и почти весь год колебался в диапазоне от 60 до 70 рублей. Пытаясь поднять курс рубля, в конце прошлой зимы Центробанк резко поднял ключевую ставку и ввел валютные санкции против собственных граждан: например, россиянам запретили снимать со своих валютных счетов больше $10 тысяч, по сути, запретив распоряжаться собственными деньгами. Да и санкции нечаянно укрепили рубль: поток импорта в Россию упал, спрос на доллары и евро снизился, а в таких условиях национальная валюта растет.

Печально, что страшилку про 200 и даже 250 рублей подхватили некоторые эксперты и блогеры. В итоге часть россиян им поверили и зачем-то купили доллары по самому невыгодному курсу.

Прогноз № 3

«Число безработных вырастет вдвое»

Реальность: в России рекордно низкая безработица.

В апреле американское агентство Bloomberg опросило неназванных аналитиков, и те предсказали, что Россию ждет жуткая безработица. Мол, она вырастет вдвое - до 9%, что является рекордом чуть ли не со времен дефолта.

«Это напоминает начало 90-х годов, когда в России начались реформы и закрывались заводы», - кошмарил тогда доктор экономических наук Евгений Гонтмахер.

Зарубежные аналитики и российский эксперт ошиблись. Массовой безработицы в стране не случилось. Многие западные компании хоть и ушли из России, но сами предприятия остались. В большинстве случаев у них появились отечественные собственники, которые сохранили весь персонал. Наоборот, из-за отъезда сотен тысяч россиян за границу часть рабочих мест даже освободилась. В некоторых отраслях возникла проблема не безработицы, а, наоборот, дефицита кадров. В конце года Росстат отчитался о рекордно низкой безработице в стране - всего 3,7%.

Прогноз № 4

«Инфляция превысит 30% годовых»

Реальность: цены выросли на 11,9%.

В конце февраля 2022 года доктор экономических наук Александр Лякин предсказал, что из-за девальвации рубля цены в стране повысятся на 30%. Правда, он сделал ремарку - это произойдет, если российскую валюту не вернут к прежнему курсу, а оставят на уровне больше

100 рублей за доллар. В апреле тот же Всемирный банк дал прогноз, что инфляция в России к концу года составит 22,5%.

В реальности после резкого взлета в марте и апреле цены с середины лета даже стали падать - во многом из-за крепкого рубля, а также отличного урожая. По итогам года вышло 11,9%.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Чудеса адаптации

Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики:

- Весенние прогнозы строились на волне стресса, на фоне большой экономической неопределенности. Все понимали, что будет ужасная санкционная нагрузка. И Россия может с ней не справиться. Но, на удивление, наша экономика оказалась очень адаптивной. Никто не ожидал, что наши бизнесмены так быстро подстроятся под текущие реалии, будут настолько предприимчивыми. Видимо, они привыкли жить под жесткой регуляторной нагрузкой (вечные проверки и прочее давление со стороны государства. - Ред.). Поэтому привыкли всегда находить управленческие решения, какие бы проблемы на них ни сваливались.

Экономика стала перестраиваться, начали искать новые пути доставки зарубежных товаров, стали замещать импорт внутренними продуктами. Огромную роль сыграли правительство и Центробанк. Они сбили первую волну паники. Тот же ЦБ предпринял максимум усилий и сделал много эффективных шагов, чтобы остановить рост цен и удержать курс рубля. Правительство стало активно помогать предпринимателям и населению. В итоге удалось сократить падение доходов. Да и экспортные доходы были высокими. Это тоже помогло.

В сухом остатке - экономика сработала хорошо благодаря адаптивности бизнеса и экстренным мерам правительства и ЦБ. Но по итогам года экономика упала почти на 3%. А могла бы вырасти на 4%. То есть реальное падение составило около 7%. А это, между прочим, около 10 трлн рублей. Замечу также, что сухие цифры ничего не говорят о качестве жизни, которое, естественно, упало сильнее.

КСТАТИ

Народные страшилки

Были и слухи, которые распространялись еще быстрее. Инфернальные страхи россиян усиливал эффект «испорченного телефона», домыслы обрастали логичными объяснениями и реалистичными подробностями... Большинство из них тоже не оправдались. Вот парочка самых страшных.

«Скоро исчезнут лекарства, техника и кошачий корм»

Этот страх даже частично реализовался (хотя и не надолго). К примеру, редкие медикаменты действительно в какой-то момент в некоторых аптеках кончились. Потому что до этого аптечные сети закупали их единицами и не были готовы к наплыву клиентов, скупающих их оптом. То же самое случилось с бытовой техникой. Например, продукцию Apple смели с полок очень быстро. Некоторые корма для домашних животных весной выросли в цене в два-три раза.

Но… ассортимент всех товаров восстановился в течение месяца. Перекрывать поток таблеток в страну никто и не собирался. Зарубежный фармбизнес, в отличие от некоторых других сфер, и о клиентах, и о своей прибыли заботится неплохо. Айфоны поставляют параллельным импортом (то есть без разрешения производителя) из Казахстана и других соседних стран. С кормами для собак и кошек тоже никаких проблем. Поставщики быстро наладили поставки и научились обходить санкции. Кроме того, нарастили выпуск и российские производители.

«Банки разорятся, все деньги пропадут»

Это стандартная страшилка всех россиян. Мы все боимся повторения прошлых кризисов, когда первым делом банкротилась финансовая сфера. И люди, и компании теряли деньги. Но власти сделали выводы из ошибок прошлого. Теперь, когда пахнет жареным, в первую очередь помогают банкам. Потому что иначе запустится эффект домино и посыплется вся экономика. За доказательство этого тезиса, кстати, в этом году дали Нобелевскую премию.