Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 30 сентября 2022 года: союзники Украины обнаружили нацизм и отказались от туалетной бумаги

ЕС запретит ввоз из России средств гигиены, в том числе туалетной бумаги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НА УКРАИНЕ ЕВРЕЯМ ОТКАЗЫВАЮТ В ОБСЛУЖИВАНИИ

Объединенная еврейская община Украины и Фонд имени Рабби Нахмана сообщили, что евреям, приехавшим во Львовскую область отказывают в обслуживании и даже не пускают в помещения АЗС сети "ОККО". В подтверждение своих слов они разместили видео, на котором евреев-хасидов, в большинстве своем приехавших в качестве паломников из Израиля, даже не пускают в помещение АЗС в магазинчик.

- Это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков. Статья 161-я Уголовного кодекса Украины. Также данные действия являются проявлением антисемитизма согласно закону "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", - говорится в совместном заявлении этих организаций.

Наверное, они перепутали, ведь на Украине не может быть нацизма, потому что там президент – еврей. Да еще и не простой, а самый влиятельный в мире, если верить последнему рейтингу The Jerusalem Post. Ну, в конце-то концов, объявления, что евреям и с собаками вход запрещен, пока же не вешают, только про москалей такое есть. А фашизма нет.

В ЭСТОНИИ ДЛЯ РОССИЯН ВВЕДУТ "ДЕКЛАРАЦИЮ ЛОЯЛЬНОСТИ"

С такой инициативой выступил министр обороны Урмас Рейнсалу. По его словам, она должна быть не только при получении гражданства этой республики, но и при получении и продления видов на жительства для граждан РФ. В такой декларации обязательно должны быть осуждение спецоперации ВС РФ по денацификации Украины, а также она должна "выражать понимание истории Эстонии и ее оккупации".

Полосатые костюмы с желтыми звездами для граждан России, по всей видимости, войдут в следующую инициативу правительственных чиновников Эстонии. Кстати, при въезде в Грузии от граждан России уже требуют подписать согласие с тем, что Россия является страной-оккупантом и агрессором по отношению к Грузии и признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Москвой территориями. Отказ подписать такую бумагу влечет за собой разворот на границе, а подписание этой декларации может стать основанием для уголовного преследования по возвращению в Россию.

НА РАЛЛИ "ДАКАР" НЕ БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Многократные победители ралли "Дакар", команда "КАМАЗ-мастер" не примет участие в следующих гонках. Организаторы потребовали от российской команды подписать специальное заявление с осуждением российской специальной военной операции на Украине. но российские спортсмены отказались это делать.

- Наш выбор очевиден - мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации, - заявила команда.

Ну что же, в гонках грузовиков, кстати, самых популярных и зрелищных, участники ралли на этот раз разыграют между собой второе и третье места. Хотя формально там будут и победители, которые встанут на первую ступень пьедестала почета, все прекрасно понимают, что они займут чужое место.

Вообще, после введения антироссийских санкций очень многие международные турниры по разным видам спорта превратились в провинциальные междусобойчики без интриги и борьбы. Вот же букмекерам сплошное разорение!

НОВЫЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ – В ЕВРОПЕ БУДЕТ НЕЧЕМ ВЫТИРАТЬ ЗАДНИЦЫ

Издание Politico сообщает, что в Евросоюзе приступили к детальному обсуждению следующего, уже восьмого пакета санкций против России. Правда, против кого они сыграют на самом деле – это снова тот еще вопрос. Потому что из осведомленных источников стало известно, что ЕС планирует в рамках этого пакета антироссийских санкций запретить импорт из России средств для гигиены полости рта, макияжа и бритья, а также мыла и, внимание, туалетной бумаги. Как это отразится на внешности и ароматах жителей Евросоюза, остается только гадать, поскольку ряд крупных европейских производителей туалетной бумаги прекратил свое производство или резко сократил объемы ее выпуска.

Мыться по минутам, продукты дорожают, вместо душа мокрая холодная тряпочка, а теперь им еще и задницы вытирать будем нечем. А это точно Европа и 21-й век?

БОЛГАРИЯ НЕ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ КИЕВУ ТЯЖЕЛЫЕ ВООРУЖЕНИЯ

Министр обороны технического правительства Болгарии Димитар Стоянов сообщил, что София не намерена поставлять Киеву тяжелые вооружения.

- Посол Украины запросил у нас тяжёлое вооружение. Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия, - заявил министр и припечатал в эфире Болгарского национального телевидения. - Пока я министр, оружие Украине предоставлено не будет.

Киеву надо срочно посылать в Софию послом Мельника, благо немцы на днях после отъезда из Берлина этого одиозного хама смогут вздохнуть с облегчением.

ПОЛЬША УСИЛИВАЕТ АРМИЮ

Министерство обороны Польши объявило набор в армию по всей стране. Для подачи заявления на поступление потребуется документ, удостоверяющий личность, подтверждение образования. Планируется, что это будет обучение резервистов, которое станут проводить по субботам. Проект в Варшаве уже назвали "Тренируйся с армией". В качестве его целей декларируется обучение поляков азам обращения с оружием, действиям в обороне и общее "укрепление чувства безопасности". Во время обучения будет даже выплачиваться зарплата, которая составит 4 560 злотых.

В Эстонии недавно уже существенно повысили боеспособность своей армии и смогли привлечь к учениям 3500 человек из числа резервистов.

РЕКОРД ИМЕНИ ШОЛЬЦА

Федеральное правительство ФРГ, которому, как заявляла министр иностранных дел Анналена Бербок, дела на Украине гораздо важнее проблем немцев, смогло добиться самого существенного рекорда с приставкой анти-.

По итогам сентября инфляция в годовом выражении выросла на рекордные за последние 70 лет показатели – 10,8%. Последний раз такие показатели были зафиксированы еще в далеком послевоенном 1951-м году. Этот рывок стал настоящей неожиданностью для немецких экспертов, которые ожидали по итогам августа все-таки не двузначную инфляцию, полагая, что она составит 9,4%.

Наибольший вклад в рост общей инфляции внесли скачок цен на энергоносители (43,9%) и резкий рост цен на продукты питания (18,7%).

Не правда ли, хер Шольц, это по-настоящему смешно?

ВО ЛЬВОВЕ КИТ УЧЕНЫЙ ВСЕ ХОДИТ ПО ЦЕПИ КРУГОМ

Экстрасенсы на Украине выходят из моды. И немудрено – ретроградный Меркурий и позитивный Юпитер никак не могут обеспечить перемоги, которые все время обещают. И в мэрии Львова придумали новый ход. Теперь главным советчиком львовской мэрии стал местный кот Левчик. Который, например, на днях дал мудрые советы местным жителям по подготовке к грядущей зиме.

Умный кот, простите, конечно же, кит посоветовал следующее:

1. Запастись дровами.

2. Купить электрообогреватели.

3. Заклеить окна.

4. Сделать запас еды и воды.

5. Приобрести повербанк и фонарики.

6. Экономить уже сейчас свет, воду и газ.

7. Подготовить теплую одежду

Такого умного кота украинцам, да вместо Зеленского, они бы сейчас в масле катались. Правда, для начала его бы пришлось переименовать из кита обратно в кота. Потому что кот плохого не посоветует, а с кита – взятки гладки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предложила запретить гражданам Евросоюза входить в состав органов управления российских госкомпаний. Вот за это спасибо от души. Теперь у нас Советы директоров станут независимыми от Запада.

- Канцлер ФРГ Олаф Шольц не знает, применит ли Путин ядерное оружие, но грозит пальчиком: "Как и президент США Джо Байден, я хочу очень четко сказать России: не вздумайте". Вообще, с трудом вспоминается, когда Байден хоть что-то четко сказал.

- В совместном расследовании издания Zeit с журналом ARD Kontraste было признано, что спецслужбы ФРГ предоставляют Киеву разведданные о передвижении российских войск, а также спутниковые снимки, перехваченные радио- и телефонные сообщения.

- В Турции начались протесты в сфере туристического бизнеса из-за отказа турецких банков работать с картами «Мир». По дынным экспертов, компании, работающие в сфере туризма, уже оценили убытки в среднем в 80%.