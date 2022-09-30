Герой спецоперации «Z» сержант Пестрецов лично уничтожил пять танков

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Единство дает согласие. Смотри на дело в целом», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще предупреждал: «Если любишь горячее, будь способен и к холодному».

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ УНИЧТОЖАЛ ВРАГА ИЗ ГРАНАТОМЕТА

Сержант ИГОРЬ ЛУГАНСКИЙ

Сержант ИГОРЬ ЛУГАНСКИЙ Фото: Минобороны РФ

«Сержант Игорь Луганский, действовал в составе группы российских десантников, перед которой стояла задача по обороне позиций российских войск. Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Луганский, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. В течение дня группа, в составе которой действовал Игорь, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов. Противник вынужден был отступить.

Используя временное прекращение огня подразделение сержанта Игоря Луганского сменило позиции в безопасный район, что позволило избежать жертв среди наших военнослужащих».

ПОДАВИЛ АРТБАТАРЕЮ НАЦИОНАЛИСТОВ

Прапорщик Павел ШАКИН

Прапорщик Павел ШАКИН Фото: Минобороны РФ

«Прапорщик Павел Шакин выполнял задачу в составе батареи по недопущению прорыва линии обороны подразделений российских войск.

Грамотно и непрерывно ведя разведку артиллерии националистов, личным составом батареи было обнаружено и подавлено огнем свыше 10 единиц военной техники и артиллерийских орудий националистов. В результате умелых действий прапорщика Павла Шакина удалось нанести упреждающие удары по позициям боевиков и уничтожить вооружение, военную технику и живую силу противника. Благодаря мужеству и самоотверженности Павла Шакина, профессионализму его подчинённых все выявленные цели были своевременно подавлены, продвижение украинских националистов было сорвано».

ВЫЗВАЛ ОГОНЬ ПРОТИВНИКА НА СЕБЯ

Старший лейтенант Артем СУХОЧЕВ

Старший лейтенант Артем СУХОЧЕВ Фото: Минобороны РФ

«Украинские националисты предприняли попытку прорыва укрепрайона российских Вооруженных Сил, в результате чего позиции наших подразделений подверглись интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские военнослужащие приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, расчет под руководством старшего лейтенанта Артема Сухочева под непрекращающимся огневым воздействием националистов стремительно выдвинулся в направлении противника чтобы вызвать огонь противника на себя и тем самым дать возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Прикрывая действия своих войск, Артем Сухочев вместе с расчетом уничтожил более 20 националистов и поразил 2 артиллерийских орудия боевиков. Воспользовавшись временным прекращением огня старший лейтенант Сухочев оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».

ЛИЧНО УНИЧТОЖИЛ ПЯТЬ ТАНКОВ

Сержант Владимир ПЕСТРЕЦОВ

Сержант Владимир ПЕСТРЕЦОВ Фото: Минобороны РФ

«Подразделение, в составе которого действовал сержант Владимир Пестрецов, выполняло задачу по удерживанию занятых позиций. Украинские националисты, пытаясь прорвать оборону наших войск, предприняли атаку на район расположения российских подразделений. В ходе боестолкновения сержант Пестрецов, проявив мужество и профессионализм, лично уничтожил 5 единиц вражеской бронетехники противника, а плотным огнем крупнокалиберного пулемета отразил наступление пехоты боевиков, в результате чего националисты отступили. Использовав временное прекращение огня старший сержант Владимир Пестрецов произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район. Потерь среди военнослужащих подразделения допущено не было».