Брэд Питт встречается с супермоделью, снявшейся в клипе Димы Билана

Брэд Питт влюбился в Эмили Ратаковски.

Приятели Брэда Питта уверяли, что он давно поставил свою личную жизнь на паузу. Мол, все, что его сейчас волнует – это опека над детьми и творчество. Якобы развод с Анджелиной Джоли разбил ему сердце и потрепал нервы настолько, что 58-летний голливудский актер в сторону женщин теперь и не смотрит. Но, как выяснилось, в жизни Питта все не настолько драматично. И на слабый пол он нет-нет, да и поглядывает. Брэд закрутил роман с одной из самых привлекательных моделей планеты – Эмили Ратаковски.

Эффектная 31-летняя брюнетка известна не только своими горячими фотосессиями, но ролями в голливудских фильмах (например, она снялась вместе с Беном Аффлеком в «Исчезнувшей»). Снимается Эмили и в клипах известных исполнителей. В 2012 году она засветилась в видео группы «Maroon 5» на песню «Love Somebody». А в 2016 году снялась в клипе Димы Билана «Неделимые».

Эмили Ратаковски снялась в клипе Димы Билана "Неделимые". Фото: кадр видео.

Недавно Эмили рассталась с отцом своего сына Сильвестра - актером и режиссером Себастьяном Бир-Макклардом. Так что теперь она свободная девушка. По словам источника издания People, Брэд и Эмили пока присматриваются друг к другу. Между ними промелькнула искра, но модель пока еще не отошла от болезненного разрыва, поэтому ведет себя очень осторожно. Внимание Питта ей, безусловно, приятно, но они предпочитают не торопить отношения.

- Они проводят много времени вместе, - сообщил инсайдер. - Друзья не уверены, серьезно ли это.

Эмили - одна из самых известных моделей планеты. Фото: соцсети.

О том, что Брэд и Эмили симпатизируют друг другу, в конце августа сообщил журнал OK!. Источники издания рассказали, что Питт стремительно сближается с Ратаковски.

- Он пригласил ее на свидание, и она согласилась. Она всегда считала Брэда милым, и с ее точки зрения, что ей было терять? – поведал приятель актера.

Эффектная брюнетка недавно пережила развод и теперь свободна. Фото: соцсети.

А что же о новом романе экс-супруга думает Анджелина Джоли? Говорят, она давно перестала обращать внимание на увлечения «бывшего». И начнет волноваться только в том случае, если он решит познакомить новую пассию с детьми. Их у супругов шестеро: сыновья - Мэддокс, Пакс и Нокс и дочери - Захара, Шайло и Вивьен.

- В тот день, когда он придет к ней и скажет, что планирует познакомить кого-то с их детьми, она обратит внимание на то, кто она и надо ли это, но до тех пор ее это действительно не интересует. Пока эти отношения несерьезные и не касаются их общих наследников, ей абсолютно все равно, - рассказал источник. Hollywood Life.