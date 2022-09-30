Неудачная шутка стоила топ-менеджеру Apple места

Топ-менеджер принес извинения, но руководство компании своего мнения не изменило

Вице-президент гиганта Apple Тони Блевинс лишился должности после неудачной шутки, попавшей в TikTok. Топ-менеджера корпорации не спасли ни заслуги перед компанией, ни стаж работы, ни извинения.

Видео с Блевинсом появилось в TikTok в начале сентября. В ролике американского блогера, рассказывающего о дорогих авто, на вопрос о профессии Блевинс гордо заявляет: «У меня люксовые машины, я играю в гольф и ласкаю красоток с большой грудью».

Видео стало вирусным в сети и собрало за короткий период около 1,3 миллиона просмотров. Позже выяснилось, что фраза Блевинса являлась отсылкой к фильму «Артур», снятому в 1981 году, герой которого называет себя богатейшим алкоголиком в мире.

Компания Apple инициировала внутреннее расследование, а несколько позже появилась информация о том, что Блевинс будет уволен.

Топ-менеджер принес извинения, но руководство компании своего мнения не изменило.

– Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне извиниться перед всеми, кто был оскорблен моей неудачной попыткой пошутить, – приводит заявление вице-президента Apple агентство Bloomberg.

По мнению экспертов, уход Блевинса из корпорации нанесет ей существенный ущерб: за 22 года работы он заслужил репутацию жесткого переговорщика, практически всегда достигающего своей цели. За что и получил прозвище по аналогии с Терминатором - Блевинатор.

Ожидается, что временно руководить командой Блевинса в Apple будет главный операционный директор компании Джефф Уильямс.