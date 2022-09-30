Визит Шварценеггера в Освенцим спровоцировал скандал

После посещения в гостевой книге осталась запись вполне в стиле героя франшизы – I’ll be back Фото: EAST NEWS

По приглашению Фонда Еврейского центра Освенцима звезда Голливуда и американской политики Арнольд Шварценеггер побывал в мемориальном музее лагеря смерти, расположенного на территории Польши.

После посещения в гостевой книге осталась запись вполне в стиле героя франшизы – I’ll be back («Я вернусь»). Именно она и стала причиной возмущения в Сети: большинство пользователей сочли ее надуманной, легкомысленной и безвкусной. А еще – совершенно неподходящей.

Впрочем, запись в книге, это еще не все «терминаторские» чудеса. Например, в ходе встречи с пережившими Холокост людьми и их близкими Шварценеггер умудрился заявить, что пришло время «покончить с ненавистью, предрассудками и дискриминацией».

Неизвестно, какую речь цитировал актер в этом случае, но есть большое подозрение, что слышать подобное из уст сына члена Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), штурмовика, дослужившегося до чина гауптфельдфебеля и получившего ранение во время блокады Ленинграда, пережившим ужасы нацистского лагеря было не очень приятно.

– Давайте вместе бороться с предрассудками и просто покончим с ними раз и навсегда, – заявил Шварценеггер.

Правда, позже он видимо сообразил, что сказал что-то не то и постарался исправить ситуацию. А затем оставил ставшую уже знаменитой запись в гостевой книге. То ли на большее фантазии не хватило, то ли написал первое, что в голову пришло.

Впрочем, сотрудники мемориала постарались обелить актера и заявили, что это намек на то, что состоявшийся визит Шварценеггера был кратким, и вскоре он вернется для более обстоятельного изучения причин появления печального места. Но вот знает ли об этом сам Терминатор – неизвестно.