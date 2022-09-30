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Политика30 сентября 2022 6:31

Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей: Что это значит

Опубликован текст указа Владимира Путина о признании независимости Херсонской и Запорожской областей
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент подписал указ о признании независимости

Президент подписал указ о признании независимости

Фото: REUTERS

Оба указа президента о признании независимости Херсонской и Запорожской областей опубликовали в пятницу утром на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в уставе ООН, учитывая волеизъявление народа, постановляю: признать суверенитет…», - написано в документах.

Текст в обоих случаях одинаковый. Меняется только название области. Заметим, что оба документа – лишь юридическая формальность. Сегодня в 15:00 Владимир Путин подпишет договоры о вступлении в состав России четырех новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Но принять в состав область, которая формально остается частью Украины, нельзя. Поэтому президент подписал указ о признании независимости. Независимость ЛДНР мы признали еще до начала спецоперации.

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