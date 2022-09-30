Лазер вместо тапочка: ученые предложили использовать против тараканов оружие, управляемое искусственным интеллектом

Остановить таракана можно только прямым попаданием тапка - это всем известно Фото: Shutterstock

Говорят, что тараканы единственные существа, способные пережить ядерную войну. Поэтому неудивительно, что обычные конвенциональные методы против них не очень хорошо работают. Складывается ощущение, что ловушки, инсектицидные гели, пасты и аэрозоли только добавляют насекомым решимости и бодрости духа. Остановить таракана можно только прямым попаданием тапка - это всем известно. Но нанести такой удар по быстро движущейся мишени получается не всегда.

Поэтому в борьбе с тараканами ученые предложили использовать технику на грани фантастики: лазер, оснащенный машинным зрением и управляемый нейронными сетями. Принципиальная схема действия оружия будущего, описанная в научном журнале Oriental Insects, выглядит примерно так:

В борьбе с тараканами ученые предложили использовать технику на грани фантастики

1. Одноплатный компьютер Jetson Nano с помощью нейронных сетей обрабатывает сигнал от двух цифровых камер и определяет положение насекомого в 3D-пространстве.

2. После расчетов компьютер передает сигнал устройству, которое с помощью зеркал управляет лазерным лучом.

3. После нацеливания следует выстрел лазера. При этом камеры должны подтвердить, что цель уничтожена. В противном случае лазерная “указка” автоматически делает еще пять попыток прихлопнуть возмутителя спокойствия.

Оружие лазерного сдерживания с финансовой точки зрения вполне доступно для широкого применения.

- Мы использовали общедоступное оборудование в низком ценовом диапазоне, общая стоимость всех устройств не превышает 250 долларов США, а в перспективе может быть снижена до 30 долларов, - уточняет ведущий автор исследования Ильдар Рахматуллин, доцент инженерной школы Университета Хериота-Уатта (Эдинбург, Шотландия).

На экспериментальных стрельбах исследователи использовали три уровня мощности лазера. В качестве мишени выступали 150 тараканов породы Blattela germanica - это рыжий таракан или в просторечии пруссак. При высоком уровне мощности в 1,6 Ватт смертоносный луч расправлялся с тараканом за 2-3 секунды непрерывного нагревания на расстоянии 120 сантиметров. И это несмотря на высокую скорость передвижения таракана (4,8 километров в час)! Лазеры послабее (300 миллиВатт) не убивали тараканов мгновенно, но вынуждали их убегать за пределы зоны действия луча. По словам исследователей, такие маломощные лазеры можно использовать для того, чтобы выгнать насекомых из укрытий, где они прячутся при свете дня. Например, из-под плинтуса.

Команда предоставили базу данных по всем техническим деталям с открытым исходным кодом, полагая что коллеги могут пойти дальше и применить эту технологию для борьбы с комарами, гусеницами, саранчой, шершнями и прочими вредителями.

- Мы получили безопасное, компактное, недорогое и энергоэффективное лазерное устройства, оснащенное системой машинного зрения, которое способно нейтрализовать насекомых-вредителей экологически чистым способом, - подводит итог Ильдар Рахматуллин. - Однако для домашнего использования на данном этапе эта технология не подходит из-за опасности попадания лазерного луча в глаза человеку. Это может привести к отслоению сетчатки и потере зрения.

Если бы тараканы знали, какие передовые технологии используются для борьбы с ними, они бы себя сильно зауважали.