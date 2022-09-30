Как успокоиться и справиться со стрессом, советы врачей

Психотерапевт Толоконин перечислил приемы, которые помогут успокоиться и справиться со стрессом Фото: Shutterstock

Период неопределенности, ожидание дурных новостей, общая и внутренняя тревожность - все это давит на психику. Стресс становится хроническим, состояние паники — постоянным. Что нас пугает: то, что ничего не понятно, что дальше — неизвестно, сколько это продлится — не ясно. Создается ожидание неминуемых потерь в какой бы то ни было сфере — хоть личной, хоть финансовой.

К счастью, врачи и психологи находятся в такой же ситуации. И щедро в своих телеграм-каналах, на личных сайтах рассказывают, как справляться с паникой. Если не справляетесь с эмоциональным напряжением, попробуйте воспользоваться некоторыми советами экспертов.

Например, знаменитый кардиохирург Лео Бокерия много гуляет и общается семьей.

А главный невролог Минздрава напоминает, что соцсети могут нас изрядно выматывать, и призывает хорошо высыпаться.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВСПЛЕСКЕ ГНЕВА

Любые сильные эмоции — гнев, страх — вызывают выплеск гормонов стресса. Это рудиментарная привычка нашего тела, когда гормоны готовили нас к бегству от хищников. Видишь хищника, паникуешь, бежишь. Именно поэтому в момент паники учащается пульс и сердцебиение: кровь начинает быстрее качаться в ноги, готовя их к бегу, приливает к мозгу, чтобы быстрее соображал (это иногда вызывает головокружение). Тот же адреналин способен вызвать чувство тяжести в груди, заставляя нас делать много глубоких вдохов, что опять же готовит легкие к бегу, а кровь насыщается кислородом.

Что делать в этой ситуации, когда накрывает паника. Бежать! Конечно, плохие новости — это не хищник (хотя как посмотреть), но от них реально можно убежать, то есть в прямом смысле пойти побегать. Если нет возможности, то сделать несколько резких упражнений — помахать руками, поприседать, да хотя бы пропылесосить квартиру.

Как объясняет популярный врач-терапевт Олег Абакумов, это называется сублимация эмоций - когда вы сливаете их на физические упражнения.

Что он еще рекомендует, если накрывает паника:

* Переключите мозг. Вот прямо сейчас в реальности оглядитесь и мысленно опишите, что видите — коричневый шкаф, бежевый диван, синий плед на нем и т. д. Если находитесь на улице, опишите что видите и чувствуете — запах прелых листьев, облысевший клен, желтый лист под ногами. Перечисление того, что вас окружает, даже мысленное, вернет вас в реальность. Переключит мозг на то, что творится в моменте. Очень часто панические атаки накрывают не из-за реальной опасности, а из-за слишком бурного воображения.

* Займите себя монотонной работой — в идеале перебрать бумаги и рассортировать их по степени важности-нужности. Переставить книги, собрав фантастику на одной полке, прозу на другой и т. д. Зачем? Поможет мозгу переключиться, загрузит его не сложной, но нужной здесь и сейчас работой.

* Почитайте стихи на память, спойте песни, встряхните свою память. Ритм, рифма — это тоже успокаивает.

* Если кто-то сейчас есть рядом, попросите его обнять вас (ущипнуть, встряхнуть за плечи, просто потрясти ладонь, как в рукопожатии): тактильный контакт с другим человеком также заставит панику отступить.

НЕ СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР И ЛОЖИТЕСЬ РАНЬШЕ СПАТЬ

Семейный врач, кардиолог и популярный блогер Елена Аньшина рассказала, что ей помогает, если накрывает тревога. И рекомендует следующие шаги, которые помогают ей самой:

* Понять, что мы ни на что не можем повлиять, не в наших силах разрешить политическую ситуацию.

* Заняться повседневными делами, на которые мы можем повлиять (например, уход за цветами, разбор шкафов, систематизация книг и т. п.)

* Перестать смотреть новости и читать комментарии, если они вас нервируют.

* Минимизировать общение с теми людьми, которые хотят обсуждать то, что вы обсуждать не хотите. Споры и ссоры только усилят градус раздражения.

* Начать принимать комплексы с магнием - стресс усиливает его расход, а магний важен для сердца и нервов.

* По вечерам — ванны с английской солью (содержит магний, который способен проникать и под кожу).

* На ночь — валерианку (или смесь валерианы с пустырником).

* Ложитесь спать вовремя и старайтесь высыпаться.

* Старайтесь не увлекаться алкоголем, так можно и до зависимости «увлечься».

* Продолжайте заниматься повседневными делами, составляйте список маленьких, но важных событий. Это поможет контролировать вашу личную реальность в моменте.

Психотерапевт Артем Толоконин также рекомендует медитации и ведение дневника, которому можно рассказать все свои страхи и выплеснуть эмоции.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ

Не принимайте никаких важных решения под влиянием эмоций. Не надо собирать знакомых на баррикады, снимать вклады и покупать телевизоры. Даже если вам кажется, что это решение единственно верное, отложите его на утро. Проснувшись, вы поймете — тверды ли в своем намерении.

Помните, все проходит. Проходит и плохое, и хорошее. Остаетесь только вы сами у себя. Вы и ваша семья. Это сейчас самое главное.