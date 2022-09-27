Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
27 сентября 2022 13:05

Аромаванны, медитация и контроль дыхания: рассказываем, как успокоиться во время стресса

Психолог Толоконин посоветовал контролировать дыхание и принимать аромаванны для борьбы со стрессом
Анна КУКАРЦЕВА
Прежде всего, важно признать сам факт своего психоэмоционального и, возможно, физического, дисбаланса

Прежде всего, важно признать сам факт своего психоэмоционального и, возможно, физического, дисбаланса

Фото: Shutterstock

Сложившаяся ситуация заставляет многих испытывать мощный стресс, который может порождать неадекватное поведение, пониженное настроение, тревожность и беспокойство за будущее. Как сохранить равновесие в трудный период, рассказывает Артем Толоконин, врач психотерапевт-психиатр, к.м.н., основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita, Института психосоматики, автор уникальной методики психосоматической реабилитации.

ГЛАВНОЕ ОСОЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ

- Прежде всего, важно признать сам факт своего психоэмоционального и, возможно, физического, дисбаланса, - говорит Артем Толоконин. - Иногда в шоковом состоянии человек может уйти в игнорирование реальности, отрицая свои настоящие чувства и эмоции. Это грозит тем, что стресс ситуативный перерастет в хронический, и непроявленные во внешний мир переживания будут разрушать не только душевное равновесие, но и физическое здоровье. Таков механизм психосоматики.

Как только человек понял, что у него есть проблема, он уже сделал первый шаг к спокойствию. На этом этапе необходимо взять на себя ответственность за свое состояние и начать им управлять с помощью психотерапевтических техник и ежедневных практик заботы о себе. Что точно поможет:

1. Регулярные медитации: почувствуй здесь и сейчас

Медитация это по сути концентрация на своих мыслях и на текущем моменте. Чем это полезно в периоды сложностей и неопределенности? Человек не отвлекается на сожаления о прошлом или тревожных сценариях будущего, а сосредоточен на том, чтобы сейчас принять верные решения и сделать то, что позволит ему чувствовать себя лучше, безопаснее и т. д.

Как это делать:

Достигать этого состояния можно различными способами. Например, можно рисовать. Просто берите лист бумаги, ручку, карандаши и рисуйте, как чувствуете. Секрет в том, что подобное творчество расслабляет мозг, отвлекая его от тревожных мыслей. А также нормализует кровообращение и способствует снижению давления.

Еще способ: примите удобное положение, закройте глаза и представьте себя в месте, где вам хорошо, тепло, красиво и безопасно. Представляйте себе все детали: как шумит море, пахнут цветы, поют птицы и вы кожей ощущаете лучи солнца. Эта практика помогает вернуться в тело и начать чувствовать себя на физическом уровне, если из-за стресса вы утратили часть ощущений и словно находитесь отдельно от тела. Например, не чувствуете голода, боли, усталости.

Артем Толоконин, врач психотерапевт-психиатр, к.м.н., основатель первой в России клиники психосоматической медицины

Артем Толоконин, врач психотерапевт-психиатр, к.м.н., основатель первой в России клиники психосоматической медицины

2. Успокаивающее дыхание: контролируй эмоции

Особым целительным эффектом в таких ситуациях обладает дыхание. Почему при стрессе дышать нужно правильно? Это позволяет активировать блуждающий нерв, который направляет импульс в парасимпатическую нервную систему. Благодаря этому механизму человек успокаивается и расслабляется. В результате давление снижается, меняется частота колебаний мозговых волн и мозг способен вырабатывать вещества, которые борются с влиянием гормонов стресса.

Как дышать:

начните с одной-двух минут, делая практику два-три раза в день. Вдыхая, посчитайте до четырех, задержите вдох и досчитайте до семи, выдыхайте, досчитав до восьми. Если во время практики атакуют назойливые мысли позвольте им быть. Со временем они перестанут вас беспокоить, и вы будете полностью сконцентрированы на процессе.

3. Ванны с эпсомской (или магниевой) солью

Отвлечься от повседневных забот, потока новостей и очистить ум помогают водные практики. Например, ванны с эпсомской солью, известной как сульфат магния. То есть это соль, в состав которой входит магний.

Научно доказано, что магний оказывает благотворное воздействие на организм, в частности на сердечную и дыхательную систему. Помогает нормализовать кровяное давление и избавиться от мигреней, нормализует сон. При этом магний может усваиваться через кожу. И принимая ванны с такой солью, можно оказать организму поддержку в стрессовый период.

Как принимать:

За 1,5-2 часа до сна растворите 300-400 граммов соли на полную ванну, принимать 15 минут.

4. Ведение дневника

Конечно, ключевая рекомендация для людей, которые в стрессе и не справляются со своим состоянием обратиться к психотерапевту за помощью. Но если у вас сейчас отсутствует такая возможность, и даже просто поговорить не с кем о своих тревогах, используйте дневник.

Поймите, что эмоции нужно так или иначе проживать то есть выражать во внешний мир: проговаривая, с помощью практик или физической активности. Аналогичный положительный эффект оказывает записывание своих мыслей и чувств. Передавая их бумаге, человек избавляется от груза переживаний, тем самым ощущая облегчение и способность мыслить здраво и спокойно.

Как вести:

Некоторые психологи рекомендуют завести целые «книги». Например, Книга злости, или Книга страха. И писать туда только негативные мысли, моменты, которые их вызвали. Но лучше, если это будет обычный дневник, в котором будет место и для радости, и для грусти, и для тревог. Словом, для обычной повседневной жизни, всего спектра ваших эмоций.

КАРТИНА ДНЯ