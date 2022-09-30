Легенду мировой рок-музыки Роджера Уотерса в Польше объявили персоной нон грата «за поддержку кремлевского режима»

Гастроли ветерана рока планировались еще в 2020 г. Но из-за пандемии коронавируса их пришлось отложить. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концерты отнюдь не рядовые. А в рамках мирового тура Уотерса «This Is Not a Drill» («Это не учения»). Шоу, по его словам, «включает в себя дюжину отличных песен из золотой эры Pink Floyd наряду с несколькими новыми - слова и музыка, тот же автор, то же сердце, та же душа, тот же человек».

Гастроли ветерана рока планировались еще в 2020 г. Но из-за пандемии коронавируса их пришлось отложить. Стартовал тур 6 июля в американском Питтсбурге. Сейчас Роджер Уотерс с успехом выступает в США и Канаде. В середине октября заокеанская часть тура завершится в Мехико. Весной музыкант выступит на аренах ведущих городов и столиц Европы. Амстердам, Барселона, Берлин, Будапешт, Болонья, Глазго, Копенгаген, Лиссабон, Милан, Мюнхен, Париж, Прага, Осло, Стокгольм и т.д. Завершится тур 6 июня в Лондоне.

Заценили масштаб тура, друзья?

ПРИХВОСТНИ СТАРИКА БАЙДЕНА

21-22 апреля легендарного музыканта ждали в Кракове. Увы…

Концерты отменили. Причем, иезуитски, свалив с больной головы на здоровую. Дескать, сам британский рокер отказался выступать в Кракове. Эту версию запустили польские СМИ, английская «The Guardian». К сожалению, ряд наших СМИ клюнули на польскую дезу.

Пришлось Роджеру Уотерсу дать на днях опровержение в соцсетях: ни он сам, ни его менеджеры концерты не отменяли! «На самом деле член городского совета Кракова г-н Лукаш Вантух пригрозил провести заседание и объявить меня «персоной нон грата» за мои публичные усилия прекратить катастрофическую войну в Украине путем переговоров, а не нагнетать обстановку до горького конца, которым может стать ядерная война и конец всей жизни на планете. Этот парень в местной газете призвал хороших людей Кракова не покупать билеты на мое шоу. Не очень демократично, сэр! Если г-н Лукаш Вантух добьется своей цели, и мои предстоящие концерты в Кракове будут отменены, это станет для меня печальной потерей. Потому что я с нетерпением жду возможности поделиться с народом Польши своим посланием любви, чем я и занимаюсь всю свою карьеру музыканта более пятидесяти лет. А также, к сожалению, драконовская цензура Вантуха лишит жителей Кракова возможности увидеть мое новое шоу «Это не учения», и составить собственное мнение.»

Драконовская цензура сработала. В среду, 28 сентября, городской совет Кракова единогласно признал Роджера Уотерса персоной нон грата. Как «лицо, поддерживающее кремлевский режим.»

Промоутер концертов, польское отделение американской компании Live Nation, подтвердил, что оба планировавшихся на апрель выступления отменены. Но не назвал причин.

Почему же именно Польша, единственная во внушительном списке европейских стран, где выступит весной легендарный музыкант, отменила его тур, устроив «драконовскую цензуру»?

В знаменитой «Книге Джунглей» Редьярда Киплинга есть примечательный персонаж – шакал Табаки, прихвостень тигра Шер-Хана. Его имя означает «собака, которая лижет посуду». Этого падальщика презирают волки, воспитавшие Маугли.

Власти Польши выступают ныне в Европе в роли такого шакала-прихвостня при президенте США Байдене. Активно проводя его политику на континенте. Они передали Киеву сотни советских танков и другое оружие, постоянно добиваются от Европейского Союза ужесточения санкций против России. В сентябре Польша даже подняла хвост на Германию, официально потребовав «репараций» на астрономическую сумму в 1,32 триллиона долларов за потери во Второй мировой войне…

Кстати, проект постановления о признании Роджера Уотерса персоной нон грата подготовили депутаты правящей в Польше партии «Право и справедливость».

«Поставки оружия Западом лишь продлят войну на Украине»

На самом деле причина отмены концертов британского музыканта в Кракове хорошо известна. Его открытое письмо супруге президента Украины Зеленского, размещенное в соцсетях.

«4 сентября 2022 г. Уважаемая госпожа Зеленская! BBС цитирует ваши слова: «Если поддержка Украины будет сильной, кризис будет короче». Хм? Если под «поддержкой Украины» вы подразумеваете, что Запад продолжит поставлять оружие армиям киевского правительства, боюсь, вы можете трагически ошибиться. Подбрасывание топлива в виде вооружений в перестрелку никогда не работало для сокращения войны в прошлом. Не сработает это и сейчас. Особенно потому, что большая часть топлива (а) вбрасывается в огонь из Вашингтона, округ Колумбия, который находится на относительно безопасном расстоянии от пожарища; и (б) потому, что «метатели топлива» уже заявили о своей заинтересованности, чтобы война продолжалась как можно дольше… Если мы хотим добиться другого результата, нам придется искать иной путь. Он может лежать в ранее заявленных добрых намерениях вашего мужа. Да, я имею в виду ту платформу, на которой он так похвально баллотировался на пост Президента Украины и одержал свою историческую убедительную победу на демократических выборах в 2019 г. Он обещал: Прекратить гражданскую войну на Востоке, принести мир на Донбасс и частичную автономию Донецку и Луганску. А также ратифицировать и выполнять остальную часть Минских соглашений -2.

Можно только предположить, что предвыборная политика вашего мужа не устраивала определенные политические фракции в Киеве и они убедили его диаметрально изменить курс, игнорируя наказ народа. К сожалению, ваш муж согласился с тоталитарным, антидемократическим отвержением воли украинского народа. И силы крайнего национализма, которые злонамеренно скрывались в тени, с тех пор управляют Украиной. Они перешли множество красных линий, которые в течение ряда лет были четко обозначены вашими соседями, Российской Федерацией. И, как следствие, они, крайние националисты, поставили вашу страну на путь этой катастрофы. Я не буду продолжать. Если я ошибаюсь, пожалуйста, помогите мне понять, как это сделать? Если я не ошибаюсь, помогите мне, пожалуйста, в моем честном стремлении убедить наших лидеров прекратить бойню. Которая служит только интересам господствующих классов и крайних националистов как здесь, на Западе, так и в вашей прекрасной стране… Не лучше ли потребовать выполнения предвыборных обещаний вашего мужа и положить конец этой смертельной войне? С любовью, Роджер Уотерс.»

Понимаете теперь, почему легендарного рок-музыканта объявили в Польше персоной нон грата и запретили его концерты?