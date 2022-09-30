Ольга Остроумова призналась, что испытала одиночество и пустоту после ухода Валентина Гафта

Актриса Ольга Остроумова, которая справедливо считает Станислава Ростоцкого своим учителем в кино, вспоминает, как снималась у него в двух картинах Фото: Евгения ГУСЕВА

Название книги – цитата из фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». 100-летие со дня рождения замечательного режиссера, народного артиста СССР отметили в 21 апреля. Но юбилейный год продолжается, выходят фильмы и книги о Ростоцком. Часть материала, к сожалению, не вошла в новое издание.

Актриса Ольга Остроумова, которая справедливо считает Станислава Ростоцкого своим учителем в кино, вспоминает, как снималась у него в двух картинах. В «Доживем до понедельника» (это была ее первая роль в кино и сразу одна из главных) она была еще студенткой 2-го курса ГИТИСа. И не понимала тогда, что снимается в грандиозной картине. А потом были «А зори здесь тихие…». Великий фильм о войне. Кастинг на эту картину был огромный. Каждая актриса воспринимала участие в фильме у такого режиссера, как подарок судьбы. Ростоцкий говорил, что посвящает этот фильм всем женщинам, которые были на войне: медсестрам, связисткам, летчицам… Но было и личное посвящение медсестре, которая во время войны вынесла его с поля боя и спасла. Он был тяжело ранен на фронте, лишился ноги.

На съемках фильма «А зори здесь тихие…» актрисы даже не догадывались, что у него протез. Съемки проходили физически тяжело в Карелии. Ростоцкий натер протезом ногу, и неотложка каждый день приезжала делать укол новокаином, после этого он надевал протез и шел работать….

«Ростоцкий был очень порядочным человеком. Его счастье составляло сделать хороший, нужный ему и людям фильм. Если это получалось, а он наверное понимал, что «Доживем до понедельника» - получился, ну и «Зори…» - это было наверное его счастье», - вспоминает Остроумова.

Жена режиссера актриса Нина Меньшикова в жизни - милейшая женщина, хотя в кино играла разные, в том числе отрицательные, характеры. А главное - очень любила Ростоцкого. «Я с Ниной Евгеньевной была в дивных отношениях. Она была прелестной женщиной, прелестной…», - вспоминает Остроумова. Через год после смерти Станислава Ростоцкого, погиб их сын - актер Андрей Ростоцкий. На душе у Нины Евгеньевны образовалась пустота. Похожие чувства, признается Остроумова, испытала она после смерти мужа Валентина Гафта.

«Не то, чтобы ей было одиноко... Ей было пусто и незачем. Такую же пустоту я испытала после ухода Вали. Вот какая-то пустота вдруг наступила. В квартире у нас были какие-то клоуны, которых дарили, мы собирали. Я думаю – и зачем мне это все теперь? Когда стало пусто…

Я понимаю, какая у Нины Евгеньевны была пустота. Конечно, ее не оставляли… Я даже так по-деревенски скажу: она хотела к ним….Это есть в человеке. Она хотела к ним…».