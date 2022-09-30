Борьба с черным рынком оружия, реестр потенциально опасных граждан, профессиональная охрана: как избежать повторения трагедий в Ижевске и Казани

26 сентября 2022-го трагедия повторилась в школе Ижевска. Фото: REUTERS

В мае 2021-го в очередной раз говорили о безопасности российских школ. Это было сразу после трагедии в Казани, когда 19-летний Ильназ Галявиев застрелил семерых учеников и двух учителей. Камеры видеонаблюдения сняли, как убийца около десяти минут шел от своего дома в черной маске и с карабином в руках. Он не встретил никаких препятствий: и наружная калитка, и дверь школы были открыты. Охранник-пенсионер успел нажать тревожную кнопку (и спрятался, потому что оружия у него не было), но к приезду полиции через 13 минут после сигнала девять человек были мертвы, а Галявиев сам вышел на крыльцо, чтобы сдаться.

26 сентября 2022-го история повторилась в Ижевске - только с еще большим количеством жертв. 34-летний Артем Казанцев (фамилия - будто отсыл к трагедии в Казани!) явился в свою бывшую школу с двумя пистолетами. Жертвами стали 17 человек (11 из них дети от 7 лет...) И снова: калитка школы открыта, входная дверь открыта, на охране - пенсионер. Казанцев застрелил его прямо с порога.

Отличие от Казани - нападавший покончил с собой.

И опять разговоры о том, что нужно сделать, чтобы исключить возможность подобных нападений.

Трагедия в Казани унесла жизни детей и учителей. Фото: Максим Зарецкий/ТАСС

РАЗДОЛБАЙСТВО ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Через пару дней после массового убийства в школе №88 я объезжал городские техникумы и колледжи, пытаясь выяснить, где нелюдимый Казанцев после выпуска из 9 класса мог учиться на программиста. (Об этом говорили соседи, но не помнили конкретно).

Побывал примерно в десятке учебных заведений.

- Только в двух из десяти на охране сидели не пенсионеры.

- Только в одном помимо бабушки-вахтерши на входе дежурил сотрудник полиции. (Видимо, его поставили сразу после трагедии в школе).

- Почти во всех коллежах меня, постороннего взрослого человека, пускали внутрь, не проверяя содержимое рюкзака и едва взглянув на паспорт.

- Остановили только в двух. В одном случае директор техникума вышла ко мне поговорить в холле. Во втором на месте указанного на карте колледжа оказалась школа (сам колледж ликвидирован). Там была закрыта внутренняя прозрачная дверь предбанника. Охранник с минуту изучал меня через стекло и только потом открыл...

Кстати, закрытая дверь в декабре 2021-го спасла детей в подмосковном Серпухове. Тогда 18-летний отморозок пришел в свою бывшую школу, чтобы подорвать самодельную бомбу. Охранник, увидев его в камеру, не открыл - устройство взорвалось на крыльце, «бомбист» остался инвалидом без ног. И никто кроме него не пострадал.

Так как же защитить детей? Сажать всюду ЧОПовцев с оружием и ставить стальные двери?

В Ижевской школе погибли 14 человек. Фото: REUTERS

ВИДЕОКАМЕРА ДОЛЖНА РАСПОЗНАТЬ КАРАБИН И ПОСЛАТЬ СИГНАЛ

- Ни в коем случае не нужно допускать в школы охрану с пистолетом! - заявил KP.RU председатель Общероссийского профсоюза НСБ (негосударственных структур безопасности) Дмитрий Галочкин. - Охранник сам может «перегреться», злоумышленники могут напасть на него, чтобы завладеть оружием. Нужно единое решение вопроса по всем школам. Например, Москва может себе позволить выделять деньги, достаточные для поддержания хорошего уровня безопасности. Территории огорожены, единственный вход по периметру оборудован системой домофона, двери укреплены, взрослых в здание просто не пускают.

Галочкин уверен, что потенциальный преступник не должен иметь возможности попасть даже в периметр школ.

- В Казани убийца шел по улице с оружием. Его снимали камеры. Но какой был толк от них? А вот если бы эти камеры, подключенные к искусственному интеллекту, отправили сигнал об опасности в ту же минуту, когда он вышел с карабином наперевес из своего подъезда!

Система распознавания лиц и анализа поведения людей существует уже давно. Дмитрий Галочкин объясняет: оружие она тоже может видеть, если настроить. В России есть компании, которые умеют это делать.

СОЗДАТЬ БАЗУ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ

Эксперт считает, что в такие базы нужно внести и людей с диагнозами по психиатрии, которые ранее проявляли агрессию. Казанцев еще в 2008 году нападал с ножом на людей (см. «Кстати»).

- Вот и представьте, что как только этот человек появился рядом со школой, его бы сразу увидел компьютер. Сообщил охраннику, тот успел бы запереть школу, иначе отреагировал бы.

Кстати, после трагедии в Ижевске под домашний арест отправили директора ЧОП «Щит», охранявшего школу №88. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более человек, ему грозит до 10 лет колонии.

- Понятно, что после трагедии ищут виноватого, - комментирует Галочкин. - Но какая система сейчас? Школа объявляет тендер на охрану, в торгах участвуют несколько компаний. Выбрать должны того, кто даст самую низкую цену (иначе могут заподозрить в коррупции, - Авт.) или учебное заведение само назначает цену - исходя из своего бюджета. Поэтому если директор ЧОП согласился на деньги, которые позволяют посадить на входе только пожилого человека, а не крепкого молодого парня с подготовкой, - сам виноват. Он мог не участвовать в тендере, отказаться от него.

НЕ ИМЕЮТ ПРАВА ЗАСТАВИТЬ ЛЕЧИТЬСЯ

Об Артеме Казанцеве известно, что шизофрению у него выявили в возрасте 20 лет (болезнь обнаружилась, когда служил в армии - был тут же комиссован). С тех пор он четыре раза лежал на лечении в стационаре республиканской психбольницы. Последний раз был на приеме у участкового психиатра за пару недель до нападения на школу. И специалист ничего подозрительного в его поведении не заметил.

- Сейчас никто насильно не может заставить пациента пить лекарства, если он живет дома, а не лежит в стационаре, - говорит врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. - Это ведь «нарушит права человека»! Поэтому контроля нет. А, например, в советское время, если стоящий на учете не явился на прием, психиатр имел право принудительно доставить его к себе с помощью милиции. Теперь даже для перевода пациента на лечение в стационар нужно, чтоб пациент сам написал заявление: «я готов лечиться».

ТОРГОВЛЯ В ТЕНЕВОМ ИНТЕРНЕТЕ

Разрешение на покупку оружия людям с диагнозами по психиатрии не дают. Поэтому те самые два пистолета, переделанных из травматических в боевые, Казанцев купил на черном рынке. По имеющейся информации - через так называемый теневой интернет, даркнет, зашифрованную часть Сети.

- В те же 1990-е нелегального оружия было больше, но и отследить его было проще, - говорит адвокат Станислав Рыбчинский, подполковник полиции в отставке, в прошлом - сотрудник отдела по борьбе с организованной преступностью. - Например, в Измайлово был «блошиный рынок», на котором нелегально торговали оружием (какие-нибудь прапорщики выносили с территорий воинских частей). Было много переделок немецкого оружия, которое черные копатели доставали из земли на местах боев. Немало нам удавалось изымать еще до его применения на улицах. Осведомители сообщали: у того видел, тот хвастался. Но с появлением интернета все стало сложней.

В теневом интернете силовикам не так-то просто отследить торговлю оружием, запрещенными веществами, фальшивыми документами.

Но ведь должен был Артем Казанцев оставить где-то следы, прорабатывая план будущего нападения. (По некоторым данным, он готовился около года - копил с пенсии по инвалидности деньги на покупку оружия и патронов). Где-то же он это искал в Сети. Где-то получал теоретические знания, как он будет стрелять. Это как раз тот случай, когда Большой Брат мог спасти людей. Если бы следил за человеком, который уже пытался убивать.

КСТАТИ

Всех могли спасти следователь и прокурор еще в 2008-м

«Комсомолка» уже рассказывала историю Константина Матросова, который 14 лет назад выжил после нападения Артема Казанцева. Матросову сейчас 26. Тогда было 12. Казанцева судили по статье «причинение легкого вреда здоровью с помощью оружия» и… отправили на амбулаторное лечение (пить дома лекарства, посещать психиатра), потому что он уже имел диагноз «шизофрения» и стоял на учете в ПНД.

Мы попросили прокомментировать ту историю адвоката Александра Карабанова, который когда-то работал следователем МВД.

- Нападение с ножом на ребенка совершенно точно квалифицируется как покушение на убийство. Суд должен был отправить будущего убийцу на принудительное лечение без каких-либо вариантов. И он не должен был никогда выходить оттуда. Большие вопросы к следователю, который неправильно квалифицировал это нападение, к прокурору, который утвердил такое обвинение, к судье, который не изменил статью уже в процессе. Я считаю, что сейчас, после трагедии, обязательно нужно провести проверку и по тому старому делу, разобрав их действия. Это вопиющий случай.