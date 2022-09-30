Рассказываем, как призывнику вернуть деньги за несостоявшееся путешествие. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже с 1 октября россияне отправятся в путешествия по стране, компенсации за которые они получили в рамках осеннего этапа государственной программы туристического кешбека. Программа предполагает возврат 20% от суммы тура по России — эти деньги (но не более 20 тысяч от стоимости путевок) возвращается участникам программы. Таким образом государство стимулирует внутренний туризм и оказывает социальную поддержку россиянам. На осеннем этапе программы помощью государства воспользовалось более 600 тысяч россиян. Общая стоимость путевок достигла 14,3 млрд рублей, а возврат – более 2,7 млрд (см. «Только цифры»).

Покупали туры по стране в рамках программы можно было приобрести с 25 августа по 10 сентября. То есть до начала частичной мобилизации. А поедут отдыхать россияне с 1 октября по 25 декабря. Таковы были условия программы. И теперь есть опасения, что мобилизация может сорвать планы многих туристов.

ПРОЦЕНТ ВОЗВРАТОВ ПОКА НЕБОЛЬШОЙ

Точных данных по отказам от турпоездок за первую неделю частичной мобилизации нет, хотя представители туриндустрии отметили небольшой рост возвратов оплаченных путевок. Причем повестки в военкомат получают не только клиенты турагенств, но и их владельцы – часто это индивидуальные предприниматели.

- Уже были звонки в турагентства: люди объясняли, что получили повестку, и теперь никуда не поедут. Но аннулирований в связи с мобилизацией пока небольшой процент, – говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. – Мобилизация продолжается, и подсчитать хотя бы приблизительное число отказов пока невозможно. Хотя сегодня едут на отдых, в основном, возрастные туристы и женщины с детьми.

Эксперты не видят проблем с возвратом денег клиентам, даже если количество отказов начнет резко расти.

- С возвратом все в порядке: туры либо переносятся, либо деньги возвращаются. Сказать, что происходят какие-то заметные изменения в связи с нынешней ситуацией, нельзя. Но есть неопределенность по поводу того, как будут развиваться события дальше, - говорит президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Ростуризме Сергей Голов.

БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНА ПРОГРАММА

Официально программу не сворачивают, правда средств на нее еще не выделили. Минфин не стал закладывать отдельный бюджет на возврат денег путешествующим по стране россиянам в период с 2023 под 2025 год. Отмена этой компенсации в следующем году может снизить интерес к путешествиям по стране. Поэтому турбизнес надеется, что правительство все-таки предусмотрит программу кешбека — ведь значительная часть туристического рынка в последние годы держалась именно на продаже путешествий внутри России.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ТУР С КЕШБЭКОМ

Что делать, если вы получили повестку из военкомата, а у вас есть оплаченный тур по программе кэшбека. Об этом нам рассказали сотрудники официального сервиса программы туристического кешбэка «Мир путешествий»:

- нужно обратиться в турагентство или отель, с которым заключался договор, объяснить ситуацию и написать заявление на возврат средств. В течение нескольких дней деньги должны вернуться в банк, и оттуда – к вам на карту;

- как только деньги поступят на карту, с нее автоматически спишется кэшбек, который выплатило вам государство. Самому ничего никуда перечислять не надо.

В случае возникших вопросов обращайтесь в сервис «Мир путешествий» - тел. 8-800-200-34-11, e-mail: help@russia.travel.

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