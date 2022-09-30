Россияне перечислили главные преимущества от присоединения новых регионов

Владимир Путин подписал договор о присоединении к России Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сегодня, 30 сентября, в состав России вошли четыре новых региона: Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Соответствующие документы уже подписал президент РФ Владимир Путин. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что, по мнению россиян, обретает страна после принятия такого решения.

Почти половина респондентов заявили, что главное, чего удастся достичь присоединением четырех новых регионов, это, безусловно, безопасность жителей этих территорий. Теперь, в составе России, они смогут рассчитывать на стабильную поддержку и защиту. Более того, теперь Россия поможет местным жителям восстановить разрушенную инфраструктуру, найти работу, наладить стабильное сообщение с другими регионами страны.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

«Самое главное – это, конечно, спасение жизней мирных людей этих регионов», - говорит участник опроса.

«Для меня лично основная цель в гуманности, в том, что для мирных жителей этих территорий будет обеспечена безопасность!» - соглашается другой.

«В первую очередь нужно обеспечить безопасность, и потом уже все остальные преимущества рассматривать, ибо человеческая жизнь – это самое важное, что у нас есть», - отмечает третий.

«Как же хорошо, что сегодня эти освобожденные территории уже в составе России», - радуется еще один участник исследования.

Кроме того, еще треть опрошенных добавили, что присоединение новых территорий к России не позволит странам Запада продвигаться восточнее. Если на территорию Украины Запад планировал перебросить свои силы, возможно, вооружение, то теперь все побережье Азова находится под российским контролем.

Также респонденты отметили и ряд других преимуществ, которые обретает Россия после присоединения новых территорий. Так, по 3% проголосовавших отметили важность получения крупнейших портов в Бердянске и Мариуполе, плодородных земель Херсона и Запорожья, которые дают по два урожая в год, а также шахт и заводов, которые когда-то приносили до четверти всех доходов Украины.

Помимо этого 2% россиян назвали важнейшей обретение сухопутной дороги в Крым, которая существенно удешевит поставки между полуостровом и Центральной Россией. А еще 1% напомнили, что Азовское море теперь становится для России внутренним, а значит со временем путешественники получат отличные новые курорты.

Оставшиеся 14% заявили, что затрудняются ответить. При этом многие добавили, что на их взгляд, все пункты одинаково важны.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 14,9 тысячи человек.