Росийские союзные силы в Красном Лимане продолжают держать оборону Фото: Александр КОЦ

К дню подписания соглашений о присоединении к России четырех новых регионов, Киеву нужна была информационная бомба. Что бы сгладить удар по самолюбию. И ради нее войска Украины старались. Замысел – взять к 30 сентября Красный Лиман и в пику празднику в Кремле. Откусить серьезную часть недавно отвоеванной союзными войсками территории.

Красный Лиман занимает стратегическое значение. Через него проходят сразу несколько дорог, ведущих из Луганской Народной Республики. Отсюда оперативный простор простирается и на север ЛНР, и на юг. Наступление можно развивать и на Сватово, и на Кременную, и на Лисичанск.

В последние недели противник планомерно бросал на оборонительные рубежи под Лиманом танки, бронетехнику, артиллерию и пехоту, не считаясь с потерями. Силы наступающих в разные дни превосходили наши в 4-5 раз. Украинские войска, оставляя десятки трупов по полям и лесопосадкам, постепенно занимали населенные пункты вокруг Красного Лимана. Обороняющийся гарнизон просил подмоги. Его усиливали артиллерией ЛНР, работала авиация, но этого было недостаточно. И в пятницу противник оформил оперативное окружение города. Это значит, что физически дороги, ведущие на большую землю, он не перерезал. Но поставил их под контроль своей артиллерии.

Почему до Лимана пока не дошли резервы, которые могли бы отбросить противника от города? Предположу, что на сегодня у нас на этом участке просто не хватает сил. Мобилизованных бросать в бой еще рано, их надо обучить, а оголять другие фронты опасно. Кто знает, вдруг наступление на Лиман – это отвлекающий маневр, а главный удар будет нанесен в другое место... А у нас еще тяжелый участок обороны вдоль реки Оскол – после выхода из-под Изюма украинские войска активно прощупывают его, проламывая в разных местах.

А противник снял часть своих сил с Северска, бросив все силы на обороняющие Лиман остатки нашей 20-й армии, добровольцев из БАРС-13, казаков и бойцов теперь уже российских республик. Нашим невозможно поставить в вину оставление населенных пунктов вокруг Лимана. Обороняются они по-настоящему героически. Но силы откровенно неравны.

На момент написания этих строк Красный Лиман продолжает держать оборону. Близ лежащие населенные пункты Ямполь и Дробышево, которые раньше контролировались русскими силами, теперь в «серой зоне». Украинские войска заняли Колодези и Зеленую Долину. В район для деблокады стягивается дополнительно российская техника, активно работают авиация и артиллерия. К исходу 30 сентября героический гарнизон так и не был сломлен. Но он рассчитывает на контрудар, который позволит не только вернуть сообщение с ЛНР, но и откинуть противника.