В пятницу Владимир Путин произнёс сразу ставшую знаменитой речь в связи с воссоединением России с Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем. Фото: REUTERS

В пятницу Владимир Путин произнёс сразу ставшую знаменитой речь в связи с воссоединением России с Донецком, Луганском, Херсоном и Запорожьем. Надо ли говорить, что системные западные СМИ изобразили это историческую событие в самых чёрных красках.

«Путин объявил об аннексии, в то время как российский гарнизон окружён в Украине», — в лучших традициях психотронных атак написало издание Reuters. Тут имеется в виду ситуация на фронте вокруг Красного Лимана в ДНР, за который в тот день продолжались тяжёлые бои, однако победные реляции Киева о «полном окружении» опровергались нашими военными корреспондентами, доезжавшими до осаждённого города.

Ровно по той же методичке — «плохой Кремль и окружённые российские войска» — отписала и одна из главных массовых газет Англии — Daily Mail:

«Новая ядерной угроза: Путин говорит, что США создали прецедент своей ядерной атакой на Хиросиму, и клянется использовать «все силы» для защиты четырех аннексированных украинских областей… пока тысячи его солдат окружены в Донбассе», — отметила Daily Mail (повторим, все эти постоянные публикации об «окружённых российских войсках» — лишь некритическое повторение слов киевских чиновников, которые по обыкновению искажают факты в свою пользу).

Немецкий аналитический журнал Spiegel отписал ровно в том же духе: «аннексия», «нелегитимные референдумы», «нарушение международного права», но зато, опять же, «российские войска оставляют Лиман» (официальные источники РФ и ДНР ни о чём подобном не заявляли — прим. ред.)

Другой фланг англоязычных СМИ — консервативные и националистические — отреагировал вяло. Для них темы №1 — внутриамериканские дела, а не далёкая Европа. «Путин планирует грандиозный концерт, чтобы отпраздновать аннексию 15% территории Украины», — написал — причём не на первой полосе — популярный среди трампистов портал Breitbart (имея в виду праздничные мероприятия в Москве).

А американский журнал National Interest и вовсе издевательски (применительно к общей линии «вашингтонского обкома») опубликовала статью посла РФ в США Анатолия Антонова, где тот предупреждает заокеанских партнёров об угрозе «Карибского кризиса-2» (как раз под 60-летие первого).

Итальянская газета La Repubblica, не отклоняясь от общего антироссийского тона, тем не менее отразила ключевые тезисы Путина — «Запад не имеет права говорить о демократии».

Так что реакция большинства зарубежных СМИ была предсказуемо негативной. Что не должно удивлять: они долгие годы участвовали в информационной войне с Россией, и было бы странно, если бы сейчас что-то изменилось.