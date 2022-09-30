"А пистолет я вез в загородный дом": полиция проверяет оружие студента, задержанного с ножами у входа в вуз

Юрий Цветков рассказал kp.ru, зачем носит при себе ножи и пистолет Фото: Личный архив

- Будет мне наука на будущее! - так говорит о своем задержании второкурсник Юрий Цветков. Вечером 27 сентября он пришел в вуз - РГАУ-МСХА имени Тимирязева - вооруженный до зубов. Несколько видов ножей, да еще и пистолет!

В пресс-службе университета рассказали: охранник обратил внимание на какой-то предмет на поясе студента. Оказалось, что это нож. На место вскоре приехали полицейские. Дома у молодого человека провели обыски, изъяли еще ножи. Но через пару дней его отпустили. Почему?

Юрий Цветков считает, что никаких законов не нарушил. Согласятся ли с ним полицейские - пока не ясно. Фото: Личный архив

- Потому что это не оружие, - объяснил Юрий Цветков корреспонденту kp.ru. - Я - походник и обычно ношу при себе несколько ножей: в одном есть штопор, в другом - ложка, третий - это мультитул с пассатижами, еще есть нож для резьбы по дереву (это мое увлечение), плюс нож-бабочка - чисто на удачу, считайте лишним грузом, он чуть ли не старше меня. На поясе еще два рабочих ножа - складной и охотничий.

С учетом того, что 26 сентября в Ижевске 34-летний Артем Казанцев пришел в обычную школу и расстрелял там 17 человек, то когда на следующий день Юрий Цветков пришел в вуз с таким "комбо-набором", к нему возникла масса вопросов.

По словам молодого человека, ножи сейчас осматривают эксперты, которым предстоит установить, как правильно квалифицировать изъятое. Фото: Личный архив

- Про события в Ижевске я тогда не знал, иначе выложил весь комплект дома от греха подальше, - признает студент. - А так в тот вечер я еще и пистолет пневматический с собой вез, чтобы оставить его в загородном доме.

Юрий Цветков считает, что никаких законов не нарушил. Согласятся ли с ним полицейские - пока не ясно. По словам молодого человека, ножи сейчас осматривают эксперты, которым предстоит установить, как правильно квалифицировать изъятое.

- Закон дозволяет с собой носить некоторые виды ножей (в зависимости от длины лезвия и иных особенностей) и пистолетов (в зависимости от мощности дульной энергии), на остальные виды нужна соответствующая лицензия, - объясняет адвокат Константин Ерохин. - Если экспертиза признает часть предметов холодным оружием, то за нарушение правил хранения и ношения оружия (ст.20.8 КоАП РФ) положен штраф - от 500 до 2000 рублей