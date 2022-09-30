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30 сентября 2022 15:45

"А пистолет я вез в загородный дом": полиция проверяет оружие студента, задержанного с ножами у входа в вуз

Юрий Цветков рассказал kp.ru, зачем носит при себе ножи и пистолет
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юрий Цветков рассказал kp.ru, зачем носит при себе ножи и пистолет

Юрий Цветков рассказал kp.ru, зачем носит при себе ножи и пистолет

Фото: Личный архив

- Будет мне наука на будущее! - так говорит о своем задержании второкурсник Юрий Цветков. Вечером 27 сентября он пришел в вуз - РГАУ-МСХА имени Тимирязева - вооруженный до зубов. Несколько видов ножей, да еще и пистолет!

В пресс-службе университета рассказали: охранник обратил внимание на какой-то предмет на поясе студента. Оказалось, что это нож. На место вскоре приехали полицейские. Дома у молодого человека провели обыски, изъяли еще ножи. Но через пару дней его отпустили. Почему?

Юрий Цветков считает, что никаких законов не нарушил. Согласятся ли с ним полицейские - пока не ясно.

Юрий Цветков считает, что никаких законов не нарушил. Согласятся ли с ним полицейские - пока не ясно.

Фото: Личный архив

- Потому что это не оружие, - объяснил Юрий Цветков корреспонденту kp.ru. - Я - походник и обычно ношу при себе несколько ножей: в одном есть штопор, в другом - ложка, третий - это мультитул с пассатижами, еще есть нож для резьбы по дереву (это мое увлечение), плюс нож-бабочка - чисто на удачу, считайте лишним грузом, он чуть ли не старше меня. На поясе еще два рабочих ножа - складной и охотничий.

С учетом того, что 26 сентября в Ижевске 34-летний Артем Казанцев пришел в обычную школу и расстрелял там 17 человек, то когда на следующий день Юрий Цветков пришел в вуз с таким "комбо-набором", к нему возникла масса вопросов.

По словам молодого человека, ножи сейчас осматривают эксперты, которым предстоит установить, как правильно квалифицировать изъятое.

По словам молодого человека, ножи сейчас осматривают эксперты, которым предстоит установить, как правильно квалифицировать изъятое.

Фото: Личный архив

- Про события в Ижевске я тогда не знал, иначе выложил весь комплект дома от греха подальше, - признает студент. - А так в тот вечер я еще и пистолет пневматический с собой вез, чтобы оставить его в загородном доме.

Юрий Цветков считает, что никаких законов не нарушил. Согласятся ли с ним полицейские - пока не ясно. По словам молодого человека, ножи сейчас осматривают эксперты, которым предстоит установить, как правильно квалифицировать изъятое.

- Закон дозволяет с собой носить некоторые виды ножей (в зависимости от длины лезвия и иных особенностей) и пистолетов (в зависимости от мощности дульной энергии), на остальные виды нужна соответствующая лицензия, - объясняет адвокат Константин Ерохин. - Если экспертиза признает часть предметов холодным оружием, то за нарушение правил хранения и ношения оружия (ст.20.8 КоАП РФ) положен штраф - от 500 до 2000 рублей

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