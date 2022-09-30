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Общество30 сентября 2022 15:48

11,6 млн россиян посмотрели обращение Путина на "уличных телевизорах"

Трансляция прошла на цифровых экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других крупных городах
Александр КИСЛОВ
О судьбоносных решениях Владимира Путина из «уличного телевизора»

О судьбоносных решениях Владимира Путина из «уличного телевизора»

Фото: из соцсетей

Выступление президента России Владимира Путина, состоявшееся 30 сентября 2022 года перед подписанием договоров о вхождении в состав страны республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, транслировали на "уличных телевизорах" в крупнейших российских городах.

Трансляция выступления Владимира Путина прошла на цифровых экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Волгограде, Тюмени, Сочи и других городах. В общей сложности за обращением Путина с помощью медиафасадов следили порядка 11,6 млн россиян.

Медиафасады во время трансляции выступления Путина привлекли большое внимание россиян

Медиафасады во время трансляции выступления Путина привлекли большое внимание россиян

Москвичи имели возможность следить за ключевыми заявлениями главы государства на Кутузовском и Ленинском проспектах, на Рублево-Успенском, Ленинградском, Варшавском, Волгоградском шоссе и прочих многолюдных местах

Оператором трансляции выступил медиахолдинг MAER, который показывает обращение главы государства на уличных экранах в крупнейших городах РФ уже третий год подряд.

«Мы проделали невероятную работу, чтобы оповестить как можно больше россиян, возможно, о самых судьбоносных решениях этого года. А для кого-то – и всей жизни! Обратная связь была колоссальной. Мы получили огромное количество откликов: зрители трансляции рассказывали, как скидывали друзьям фотографии медиафасадов с цитатами президента, публиковали снимки в соцсетях», – заявил владелец и гендиректор MAER Константин Майор.

Следили за выступлением президента жители крупнейших мегаполисов страны ФОТО: предоставлено MAER

Следили за выступлением президента жители крупнейших мегаполисов страны ФОТО: предоставлено MAER

Медиахолдинг MAER является федеральным оператором крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов – медиафасадов и суперсайтов – в Москве и ключевых регионах России. Суточный OTS медиахолдинга превышает 80 млн.

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