11,6 млн россиян посмотрели обращение Путина на "уличных телевизорах"

О судьбоносных решениях Владимира Путина из «уличного телевизора» Фото: из соцсетей

Выступление президента России Владимира Путина, состоявшееся 30 сентября 2022 года перед подписанием договоров о вхождении в состав страны республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, транслировали на "уличных телевизорах" в крупнейших российских городах.

Трансляция выступления Владимира Путина прошла на цифровых экранах в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Уфе, Волгограде, Тюмени, Сочи и других городах. В общей сложности за обращением Путина с помощью медиафасадов следили порядка 11,6 млн россиян.

Медиафасады во время трансляции выступления Путина привлекли большое внимание россиян

Москвичи имели возможность следить за ключевыми заявлениями главы государства на Кутузовском и Ленинском проспектах, на Рублево-Успенском, Ленинградском, Варшавском, Волгоградском шоссе и прочих многолюдных местах

Оператором трансляции выступил медиахолдинг MAER, который показывает обращение главы государства на уличных экранах в крупнейших городах РФ уже третий год подряд.

«Мы проделали невероятную работу, чтобы оповестить как можно больше россиян, возможно, о самых судьбоносных решениях этого года. А для кого-то – и всей жизни! Обратная связь была колоссальной. Мы получили огромное количество откликов: зрители трансляции рассказывали, как скидывали друзьям фотографии медиафасадов с цитатами президента, публиковали снимки в соцсетях», – заявил владелец и гендиректор MAER Константин Майор.

Следили за выступлением президента жители крупнейших мегаполисов страны ФОТО: предоставлено MAER

Медиахолдинг MAER является федеральным оператором крупноформатной цифровой наружной рекламы. Владеет сетью цифровых экранов – медиафасадов и суперсайтов – в Москве и ключевых регионах России. Суточный OTS медиахолдинга превышает 80 млн.