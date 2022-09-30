Первый военный-трансгендер Джейми ли Генри. Фото: Кадр видео

На смену всемогущей парочке шпионов Боширову и Петрову спешит новый герой - первый военный-трансгендер Джейми ли Генри. Именно он способен выкрасть секретные данные и передать их России. Нет, это не сюжет очередного фильма о Джеймсе Бонде, это реальные материалы западных медиа.

Сегодня суд предъявил обвинения 39-летнему майору Джейми Ли Генри и его супруге 36-летней Анне Габриелян в попытке передать конфиденциальные медицинские сведения российским властям, чтобы таким образом оказать поддержку Москве в проведении спецоперации на Украине. Следствие обвиняет их в использовании секретного допуска к базе данных военного госпиталя в Форт-Брэгге и университета Джона Хопкинса для кражи информации, пишет The Telegraph.

Семейная пара врачей заслуживает особо внимания. Русскоговорящая Анна Габриелян закончила Медицинскую школу Университета Питтсбурга в 2012 году. Через три года она вышла замуж за военного врача Джейми Ли Генри. Парадоксально, но в том же году Генри объявил, что чувствует себя женщиной, и довольно скоро прославился на всю американскую армию как первый военный-трангендер. Все это время Анна работала анестезиологом в больнице при Университете Джона Хопкинса, а ее муж - терапевтом на главной военной базе США Форт-Брэгг.

Горе-шпионы решили помочь России и слить информацию о медицинские карты американских военных. Для этого пара попыталась связаться с российским посольством, но вместо реальных связных к ним на встречу явились подставной агент ФБР, который представился сотрудником российского посольства в Вашингтоне.

Во время встречи в отеле в Балтиморе Анна призналась, что ей движет патриотизм и желание помочь России, при том, что она отдавала себе отчет, что в случае провала ее ждет «увольнение или тюремное заключение».

Майор в отставке оказался солидарен с женой и заявил, что готов посвятить себя оказанию помощи Москве.

- То, что сейчас происходит на Украине, я вижу это так: Соединенные Штаты используют украинцев в качестве посредника для выражения своей ненависти к России, - сказал врач.

В материалах следствия утверждают, что Генри даже собирался отправиться в зону боев в качестве добровольца, но осознавал, что ему не хватает боевого опыта.

Подставной «русский агент» посоветовал паре прочесть книгу «Внутри аквариума: Становление советского шпиона», отметив, что это поможет им осознать, на что они собираются пойти. Кажется, в этот момент Джейми и Анна должны были осознать, с кем связались. Но вместо этого они попросили о том, чтобы их детей вывезли из США.

В обвинительном заключении говорится, что Анне Габриелян все-таки удалось передать ряд медкарт псевдоагенту, а вот ее супруг оказался трусом, хотя на следующие встречи также принес мединформацию о пяти военнослужащих Форт-Брэгге.

Если пару признают виновными, им грозит пять лет лишения свободы за сговор и до 10 лет за разглашение информации о состоянии здоровья.