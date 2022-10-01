Выяснилось, что самый высокооплачиваемый турецкий актер когда-то был адвокатом

Джан Яман в сериале «Ранняя пташка». Фото: кадр из видео

Популярность к турецкому актеру Джану Яману пришла после того, как он снялся в сериале «Ранняя пташка». Правда, для этой роли парню пришлось изрядно потрудиться: он похудел на 7 кг и полностью сменил имидж – подстригся и сбрил бороду.

В 2018 году за роль в романтической комедии Яман получил премию «Золотая бабочка». Годом позже - звание «Мужчина года» по версии глянцевого издания GQ. В 2020 году - главную роль в сериале «Мистер Ошибка».

Гонорар актера сегодня составляет в переводе на российские рубли порядка 5,5 млн. рублей. И он считается самым высокооплачиваемым актером в Турции.

Но им он стал случайно. По образованию Джан Яман - адвокат. Однажды во время одного судебного дела друг Джана, услышав его речь, воскликнул: «Что ты делаешь в зале суда!? Твоё место в театре!». Яман послушался его и записался на курсы актерского мастерства.

«Я не хочу говорить о себе «красивый», потому что это может показаться дерзким, — рассуждает звезда турецких сериалов. - Думаю, что я - хороший человек, настоящий, любящий. Я бы еще назвал себя скромным».

Сейчас Джану 32 года. Он снялся в шести сериалах. Одна из последних его работ – роль в итальянской ленте «Фиолетовый как море», где он снялся вместе с актрисой Франческой Чиллеми, которая в прошлом была обладательницей титула «Мисс Италия». Вместе они были приглашены на Венецианский кинофестиваль, прошлись в обнимку по красной дорожке, чем немедленно породили разговоры о любовной связи.

Но актеры сразу расставили все по своим местам: красавица Чиллеми замужем, а Джан, хоть и не обделен женским вниманием, но, как говорят в Турции, намерен скоро заключить брак. Правда, не уточняется с кем.

Фанаты Джана уверены, что он влюблен только в себя. Завидный холостяк часами напролет занимается в спортзале, путешествует, снимается в рекламе и много работает. Правда, иногда может и поскандалить. Коллеги по актерскому цеху часто бывают недовольны его эксцентричными выходками: то он бросается стаканами на съемочной площадке, то ругается с актрисами.

Несмотря на успех в актерской карьере, адвокатуру Яман не оставил и открыл небольшую юридическую фирму. Что же касается семьи, то актер по этому поводу хранит молчание. В его жизни пока что главное место занимает лишь одна женщина – мама. Она даже записана в его телефоне как «Госпожа контролер». Поклонники шутят, что будущей жене Джана придется пройти строгий контроль, которого ей никак не удастся избежать.