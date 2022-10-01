Медаль «Золотая Звезда» офицера Росгвардии передали его семье

В Москве первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов передал на хранение медаль «Золотая Звезда» к званию Героя Российской Федерации, удостоверение к награде и Грамоту о присвоении звания вдове и матери старшего лейтенанта Александра Потапова.

- Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер спецназа Росгвардии старший лейтенант Потапов Александр Игоревич (посмертно), — зачитал приказ Виктор Стригунов.

Собравшиеся почтили память Героя Российской Федерации минутой молчания.

Старший лейтенант Александр Потапов ценой своей жизни спас от разрыва американских РСЗО «HIMARS» двух жителей Изюма. Фото: Росгвардия

30 августа житель Шиханы Саратовской области, офицер спецподразделения Росгвардии Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма Харьковской области.

ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии. Более 20 американских снарядов РСЗО «HIMARS» упали на жилые дома, улицу и рынок. В это время недалеко от места обстрела двигалась колонна росгвардейцев, возвращавшихся после проведения специальных адресных мероприятий.

Незамедлительно спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. Им удалось спасти около 30 человек, но при разрыве очередного вражеского снаряда, офицер закрыл собой двух граждан и получил при этом множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Ценой собственной жизни офицер спас двух мирных жителей.