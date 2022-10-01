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Политика1 октября 2022 9:12

Медаль «Золотая Звезда» офицера Росгвардии передали его семье

Старший лейтенант Александр Потапов ценой своей жизни спас от разрыва американских РСЗО «HIMARS» двух жителей Изюма
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Медаль «Золотая Звезда» офицера Росгвардии передали его семье

Медаль «Золотая Звезда» офицера Росгвардии передали его семье

В Москве первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов передал на хранение медаль «Золотая Звезда» к званию Героя Российской Федерации, удостоверение к награде и Грамоту о присвоении звания вдове и матери старшего лейтенанта Александра Потапова.

- Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции, звания Героя Российской Федерации удостоен офицер спецназа Росгвардии старший лейтенант Потапов Александр Игоревич (посмертно), — зачитал приказ Виктор Стригунов.

Собравшиеся почтили память Героя Российской Федерации минутой молчания.

Старший лейтенант Александр Потапов ценой своей жизни спас от разрыва американских РСЗО «HIMARS» двух жителей Изюма. Фото: Росгвардия

Старший лейтенант Александр Потапов ценой своей жизни спас от разрыва американских РСЗО «HIMARS» двух жителей Изюма. Фото: Росгвардия

30 августа житель Шиханы Саратовской области, офицер спецподразделения Росгвардии Александр Потапов закрыл собой двух мирных граждан во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюма Харьковской области.

ВСУ открыли огонь по жилому району Изюма из ствольной артиллерии. Более 20 американских снарядов РСЗО «HIMARS» упали на жилые дома, улицу и рынок. В это время недалеко от места обстрела двигалась колонна росгвардейцев, возвращавшихся после проведения специальных адресных мероприятий.

Незамедлительно спецназовцы начали эвакуировать находившихся в панике местных жителей в безопасное место. Им удалось спасти около 30 человек, но при разрыве очередного вражеского снаряда, офицер закрыл собой двух граждан и получил при этом множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Ценой собственной жизни офицер спас двух мирных жителей.

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