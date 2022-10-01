Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил раненого убийцей в Ижевске школьника за мужество. Фото: МВД МЕДИА

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение о награждении ученика 10 «Б» класса школы № 88 города Ижевска Удмуртской Республики Александра Стерхова.

«За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награжден медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», – сообщила о решении министра официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В наградных документах указано, что 26 сентября во время нападения на школу Александр проявил смелость и самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни. Несмотря на полученное пулевое ранение в грудь, он добежал до кабинета директора школы, предупредил о грозящей ученикам и преподавателям опасности. Благодаря действиям старшеклассника появилась возможность оперативно начать эвакуацию.

Александр помогал директору и педагогам выводить детей в безопасные места. В это время его заметили сотрудники МЧС России и убедили обратиться за медицинской помощью. В сеть попали кадры, как Александра ведут к медикам.

Александр стал вторым, в кого выстрелил заявившийся в школу 34-летний выпускник этой школы Артем Казанцев (сначала он убил охранника).

На днях председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин совместно со следственной группой лично осмотрел место трагедии ижевской школе, где 26 сентября 2022 года было совершено жестокое преступление.

По уточненным на данный момент информации в следствии в результате теракта погибли 17 человек, из них 11 детей и 6 взрослых, 25 лиц получили ранения, из них 23 ребенка и 2 взрослых.

У Казанцева было с собой около 30 магазинов к двум травматическим пистолетам Макарова, стволы которых были переделаны в боевые с возможностью установки глушителей. В каждом из магазинов 8 патронов, на них лаком для ногтей написано «Ненависть». Таким образом убийца собирался лишить жизни более 200 человек. Но на пути убийцы в одежде со свастиками встали бойцы ОМОН и СОБРА Росгвардии.