Пермский режиссер ищет темнокожую лилипутку для новой постановки МакДонаха

В столице среднего Урала начался фестиваль в честь ирландского оскароносца. Фото: пресс-служба фестиваля

В Перми немало необычного. Например, по иррациональным причинам здесь недолюбливают Екатеринбург, жареные пельмени называют "посикунчиками", смешно окают. А еще здесь обожают ирландского драматурга Мартина МакДонаха. В Перми проходит единственный в мире театральный фестиваль Макдонаха! И в обычные мирные времена на это мероприятие съезжаются все иностранные звезды со всего земного шара.

В принципе, этого режиссера везде довольно хорошо знают. Это случилось после того как его фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" заполучил кучку "Оскаров".

Но Пермь полюбила Мартина задолго до.

"Это по любви", как пелось в одной песне.

Много лет назад, когда МакДонах еще не был никакой суперзвездой, режиссер пермского театра "У Моста" Сергей Федотов побывал в Чехии. В тамошнем театре он увидел спектакль и потерял покой. Ему так понравилась пьеса, что он даже украл распечатку. Сергея не остановило то, что она была на чешском. Он и перевел текст, и поставил его в своем театре, и оказался прав. МакДонаха ждала мировая слава, а Пермь и театр "У Моста" стали первооткрывателями режиссера в нашей стране и единственным в мире театром, где играют восемь его пьес!

В столице среднего Урала начался фестиваль в честь ирландского оскароносца. Фото: пресс-служба фестиваля

В этом году у фестиваля полукруглая дата: он проводится уже в пятый раз. Обычно на мероприятие съезжается по 14-15 театров со всего мира. По понятным причинам на сей раз количество иностранных гостей поскромнее, однако они есть. Свои постановки привезли гости из Беларуси и Казахстана. А легендарный МХТ имени Чехова представит новую пьесу МакДонаха "Очень-очень-очень темная материя". Эту новинку не играют даже первооткрыватели МакДонаха, пермский театр "У Моста".

- Мы бы очень хотели, но сам Мартин запретил, — посетовал Сергей Федотов. - У него четко прописано, что в спектакле должна играть темнокожая лилипутка. Мы искали актрису по всей Перми, но увы. Будем продолжать кастинг и дальше.

КСТАТИ

Фестиваль начинается первого октября, но накануне актеры театра устроили "ирландское шествие" по улицам города. "Пермские ирландцы" в рыжих париках, полосатых гольфах и зеленых накидках били в барабаны, танцевали, дудели в горн и приглашали прохожих присоединиться к празднику, который пройдет с первого по седьмое октября в театре "У Моста" и на других площадках фестиваля. Будут спектакли, пресс-завтраки, обсуждения, кинопоказы мастер-классы и лекции.