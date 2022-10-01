Соседи Аллы Пугачевой в деревне Грязь распродают свои дома от 10 до 140 млн рублей

Журналисты побывали в тихой деревне Грязь, где Алла Пугачева продает свой особняк. Фото: Иван МАКЕЕВ

Риелторы практически каждый день стали посещать подмосковную деревню Грязь, но не из-за продажи дома Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина*, которые покинули Россию. Шикарные особняки и простые одноэтажные домики стали распродавать соседи звездной пары.

Деревня Грязь - тихое место в 40 км от МКАД. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Тихая была деревня, пока дворцы не стали строить»

Путь из Москвы в деревню Грязь занимает около одного часа, если без пробок. Она входит в состав Одинцовского городского округа. Впервые о деревне Грязь упоминается в древних писаниях в 1592 году, а с 2011 года она практически каждый месяц попадает в светскую хронику из-за новых жильцов – телеведущий Максим Галкин* здесь выстроил свое семейное гнездышко, куда он приехал жить с женой Аллой Пугачевой. Вскоре у пары появилось двое детей.

- Видели мы Пугачеву. Она может сказать «здравствуйте» и идти дальше. С нами, простолюдинами, она никогда не говорила. А о чем нам говорить? Цену на коммуналку обсуждать или просрочку в магазине? – говорит местный житель Николай.

Деревенская доска объявлений Фото: Алиса ТИТКО

Последнее время звезду вообще никто не видел. На прогулки она, если и выходила с детьми, няней и охранниками, то совсем ненадолго. На единственной детской площадке в деревне их видели однажды.

- Эту площадку, как я понимаю, за деньги Аллы и построили. Понимаете, часто приезжают журналисты, фотографы. А ей тоже хочется спокойно погулять, но за пределами своего участка уже не получается. У нас вообще деревня была тихая. Какие тут журналисты? И дворцы такие раньше не строили. Это сейчас часто и машины правительственные видим, и вертолеты. Кто все эти люди? Мы только со своими общаемся, кто давно живет, - рассказывает Николай.

Единственная в деревне детская площадка Фото: Иван МАКЕЕВ

«Где Пугачева – не знают»

Деревня Грязь совсем не похожа на рублевские поселки, где дома один круче другого, все построены четко по зонам, газон всегда ухожен. Грязь – деревня контрастов.

Магазин "Тысяча мелочей" с садовым инвентарем. Фото: Иван МАКЕЕВ

При въезде стоит обычный деревенский магазин «1000 мелочей» с лопатами и садовой рассадой. Тут же и продуктовый «Авокадо», в котором можно купить хлеб, молоко и печенье на развес.

- Кто-то за бутылкой придет, кто-то за мороженым. У нас тут не супермаркет. Несмотря на название, авокадо и креветок в продаже не имеем, - говорит продавец Алена.

- Аллу Пугачеву давно видели?

- Давно. Чаще вижу журналистов.

Деревня открыта для въезда – шлагбаума и пропускной системы нет. Сразу же за магазином яркая детская площадка с качелями, здесь же установлен стенд с объявлениями. Местные оставляют тут информацию, где купить домашние яйца, просят помочь найти котенка и зовут на посиделки «За чашкой чая». Рядом еще один стенд - о годах войны, как в декабре 1941 года деревня Грязь была захвачена пехотной дивизией верхмата. Тогда из 52 деревенских домов сожжены были 12.

Гастроном "Авокадо" Фото: Иван МАКЕЕВ

- Куры ваши? – спрашиваем у мужчины.

- Да, мои. Далеко не убегут. У Галкина* вон какой высокий забор стал, весь в камерах. Они же еще земли прикупили, и все огородили, - рассказывает житель Михаил.

Замечаем охранников возле дома Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, или это они нас заметили и вышли?

- Правда, что Пугачева уехала? – спрашиваем.

- Не знаем.

- А дом продается?

- Проходите (мимо).

Местные жители разводят кур недалеко от "замка" Галкина-Пугачевой. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Кто захочет жить в доме Галкина*»

Замок Галкина* и Пугачевой самый необычный в деревне Грязь. Риелторы говорят, что это плохо с точки зрения перепродажи.

- Когда у меня была в соседней деревне дача, то я часто проезжала мимо замка. Своеобразная постройка, не очень модная архитектура. Если они надумают его продавать, то дом на любителя. Не знаю, найдется ли человек на планете Земля, который захочет в нем жить. Скорее это архитектура для людей старше 70 лет, - рассказала подмосковный риелтор Алина Правоторина.

Во дворах деревни - своя атмосфера. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Может фанаты захотят?

- Вряд ли фанаты Пугачевой имеют деньги на такой дом. Думаю, что продать его нереально. Только знакомым, которые там бывали, или пустить родственников жить. К тому же, если рассматривать не дом, а участок, то я бы не сказала, что в деревне Грязь какая-то особенная природа, есть небольшой пруд, но все вокруг неухоженное, заросшее.

Недалеко от поселка - небольшой пруд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако местные жители, которые построили здесь особняки говорят, что им хотелось тишины, найти место подальше от Москвы, и чтобы цены были дешевле, чем на Рублевке. Официально в Грязи живет около 130 человек. Место действительно тихое. Но пожив здесь несколько лет, люди решили продать дома. Сейчас на сайтах недвижимости выставлено больше 18 коттеджей и особняков, а также простых деревенских домиков – стоимость от 10 до 140 млн рублей.

В деревне распродают роскошные дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Этот дом продается, потому что владельцы решили уехать из России. Строили для себя, но обстановка в стране изменилась. На 35 сотках они построили трехэтажный красный особняк, площадь 322 квадратных метров. На территории есть еще гостевой домик и бассейн. Просят 87 млн рублей, но возможен торг, - рассказывает риелтор Сергей.

Особняк с ухоженным садом - 120 миллионов.

Белоснежный особняк продают за 120 млн рублей – 470 квадратных метров. С полукруглым балконом, и роскошным садом. За основным домом есть еще гостевой деревянный домик с бассейном, собственной сауной, тренажерным залом и чайной с камином.

- Почему продают?

- У семьи есть основной дом, несколько дач. То есть это не основное жилье. Но в нынешнее время хотят распродать недвижимость, сейчас деньги лучше иметь, - говорит риелтор.

- Внутри оставят мебель?

- Частично что-то заберут, но в основном оставят. Ремонт, конечно, очень хороший. Детали интерьера привозили из-за границы, сейчас много чего не достать.

Дом-развалюха продается за 10,5 миллионов.

Старенькие дома тоже продают, но не из-за того, что их вынуждают съехать богатые соседи, а просто нужно избавиться от недвижимости в плачевном состоянии.

- Дом за 10,5 млн только под снос. Все старое: перекрытия, коммуникации. Фактически на объект лучше смотреть, как на землю, но для строительства большого коттеджа не подойдет – земли всего 18 соток, - говорит риелтор Сергей.

Грязь - деревня контрастов Фото: Иван МАКЕЕВ

Загородная недвижимость, по оценкам риелторов, намного лучше продается в 10 километрах от МКАД. Деревня Грязь расположена уже в 40 км, хотя по Новорижскому шоссе довольно быстро можно добраться в столицу.

- Деревня Грязь за долгие годы пока так и не стала элитным поселком, а все потому, что это была обычная деревня, с обычными жильцами. И многие, кто приезжают сюда первый раз, не понимают в чем феномен деревни Грязь. Да, здесь живет Алла Пугачева. Да, здесь рядом Николина гора, где живет Никита Михалков, Юрий Башмет, семья Александра Малинина. Рядом Звенигород. Но Грязь, несмотря на своих богатых жильцов, пока не у всех ассоциируется с элитной местностью, - рассказала подмосковный риелтор Алина Правоторина.

*признан иноагентом в РФ