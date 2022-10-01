Минобороны заявило об отходе из Красного Лимана на более выгодные позиции

Российские войска уходят из Красного Лимана. Фото: Александр КОЦ

На Зеленского сейчас уже многие эксперты смотрят, как на пострадавшего. Артист будто только сел с пачкой командировочных в железнодорожное купе и решил по пьяной лавочке поиграть в карты на деньги. Только сейчас под Лиманом киевская власть слила несколько козырей - часть своих резервов.

Еще генералиссимус Александр Суворов говорил солдатам: «Идя вперед, знай, как воротиться». Русский полководец проявлял заботу о своих военнослужащих. Но Зеленский точно не читал «Науку побеждать».

Вот и согласно сегодняшней сводке Минобороны России вооруженные формирования Украины продолжают терять личный состав сотнями. Об этом на прошедшем брифинге рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Вот его обзор по все направлениям: «На позициях 14-ой механизированной бригады ВСУ под Купянском Харьковской области ракетным ударом ликвидировано свыше 50-ти боевиков и 12 единиц специальной военной техники. На позициях украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более 200 солдат, пять танков и девять боевых машин пехоты. На Николаево-Криворожском убиты более 270-ти, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей. В районе Новополь уничтожено более 100 националистов 110-й бригады, два танка и шесть автомобилей. В Запорожье уничтожены до 60-ти военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня «HIMARS»».

Фото: Минобороны РФ

Опять речь идет о 700 убитых военнослужащих ВСУ. Но это не останавливает киевские власти, не заставляет задуматься. Они вводят новые резервы в бой и продолжают наступление на данных направлениях. Наиболее упорно в районе Красного Лимана.

«В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии на Украине поражены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», МиГ-29 ВВС Украины, 6 пунктов управления ВСУ по всей Украине, 4 склада с вооружением, 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах.

Силами ПВО за сутки сбито 14 беспилотников, 7 снарядов американских реактивных систем залпового огня «HIMARS», 2 противорадиолокационные ракеты «HARM», производства США, тактическая ракета «Точка-У».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

310 - самолетов.

155 - вертолетов.

2126 - беспилотных летательных аппаратов.

378 - зенитных ракетных комплексов.

5203 - танка и других боевых бронированных машин.

858 - боевых машин реактивной системы залпового огня.

3441- орудие полевой артиллерии и минометов.

6025 - единиц специальной военной автомобильной техники.