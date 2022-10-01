2 октября ретроградный Меркурий развернется в прямое движение Фото: Shutterstock

- Октябрь довольно насыщен космическими событиями, - говорит астролог Татьяна Лукашевич. - Наша земная жизнь следует за небесными констелляциями (взаимное расположение планет, - Ред.), неизбежно соблюдая принцип: «То, что внизу, подобно тому, что наверху».

Хорошая новость – разворот ретроградного Меркурия в директное движение в самом начале месяца, 2 октября. Что будет способствовать ускорению всех функций, за которые отвечает эта маленькая планета.

- Напомните эти функции, Татьяна.

- Переговоры, торговля, переписка, поездки, подписание документов, почта, связь…

Другие важные события октября: разворот в директное движение Сатурна и Плутона, разворот в ретроградное движение Марса, Солнечное затмение, ингрессия (вхождение) Юпитера в знак Рыб.

Поскольку весь месяц Марс, по мифологии - Бог войны, делает напряженный аспект к Нептуну, символически отвечающему за воду, нефть, газ, все невидимое и тайное, то есть вероятность аварий на нефтяных и газовых объектах, проблем с отоплением, усиления вирусной активности, острых отравлений, тяги к наркотическим веществам и алкоголю. Трудно принимать решения, брать на себя инициативу.

Однако наш мир дуален. Нептун – это еще духовность, благотворительность, безусловная любовь. Поэтому для кого-то октябрь обернется борьбой за высокие идеалы и веру. Вот только есть опасность, что идеалы могут оказаться ложными. Тем более, Меркурий становится директным также в оппозиции с Нептуном, увеличивая риски ошибочных решений.

К тому же Марс разворачивается в ретроградное движение в знаке Близнецы, отвечающем за информацию. Это только усиливает информационную войну, когда белое становится черным и наоборот. Поэтому разобраться в информационных потоках, яростно захлестывающих социальные сети, СМИ, ТВ, будет очень трудно.

Однако это еще не все… Уран и Сатурн сошлись в последней схватке. Новое и старое, закон и анархия, власть и оппозиция, Россия - Украина ... Очень хочется быть оптимистом, что по мере расхождения этого напряженного аспекта в ноябре ситуация со Специальной военной операцией РФ на Украине (СВО) также начнет постепенно рассасываться к лету следующего года.

Спецоперация запустила процессы, меняющие существующий миропорядок.

- Тот самый однополярный мир, установленный Штатами после развала СССР. Англосаксы пытаются сейчас сохранить его любой ценой.

- СВО - начальный этап серьезных изменений в мире, что подтверждают космические показатели 2023- 2025 годов. Мы будем свидетелями глобальных перемен.

Но вернемся к октябрю.

АСТРОПРОГНОЗ НА ОКТЯБРЬ 2022

1 октября – Луна в оппозиции с Марсом. День повышенной эмоциональности и аварийности. Внимательнее при управлении любым транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

2 октября - Меркурий развернется в прямое движение в знаке Дева в 25 градусе. Усиление логического мышления. Любой обучающий процесс проходит намного легче. Всевозможные задержки прекращаются, дела начинают ускоряться. Люди становятся менее рассеянными и забывчивыми, решения принимаются более адекватные.

6-7 октября - тригон Меркурия и Плутона. Способствует публичным выступлениям, усиливает дар убеждения и способность понять мотивацию других людей. Вероятность важных новостей, касающихся больших групп людей.

8 октября - Луна квадрат Марс. День повышенной эмоциональности и аварийности. Внимательнее при управлении любым транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

9 октября - Плутон развернется в прямое движение в 26°06'58" Козерога. В дни разворота Плутона необходимо соблюдать повышенную осторожность в финансовых делах, инвестициях, при оформлении завещаний, страховок, алиментов. Не рекомендуется находиться в местах большого скопления людей и сейсмоопасных районах.

Полнолуние в Овне в 23:54. Принесет результат в начинаниях, которые стартовали в начале апреля 2022 года.

11 октября - Меркурий входит в знак Весы. Помогает в любых переговорных процессах, усиливает справедливость и рассудительность. Способствует поиску компромиссных решений, диалогу с другими людьми, заключению договоров.

Тригон Солнце Сатурн. Помогает в общении с людьми, вышестоящими по статусу или старше по возрасту, наведению порядка и долгосрочному планированию.

12 октября - оппозиция Меркурий Юпитер. Усиливается противостояние между личными и общественными интересами. Проблемы в оформлении иностранных документов, общении с людьми издалека, в дальних поездках, решении юридических вопросов.

14 октября - Венера тригон Сатурн. Способствует знакомству с людьми старше по возрасту или социальному статусу, усиливает ответственность в отношениях и делает их долгосрочными.

15 октября - Луна соединение Марс. День повышенной эмоциональности и аварийности. Внимательнее при управлении любым транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

19 октября - квадрат Солнце Плутон. Возникают ситуации, от нас не зависящие, но они могут принести разрушающие последствия. Большое внутреннее напряжение, препятствия в делах, финансовые потери, повышенная волатильность на финансовых рынках. Избегайте места большого скопления людей. Лидеры крупных держав могут подвергнуться опасности.

Квадрат Венера Плутон дает фанатичную любовь, сексуальную зависимость, переходящую в манию, опасность подвергнуться насилию. Стрессы в любовной жизни, претензии партнеров…

22 октября - Луна квадрат Марс. День повышенной эмоциональности и аварийности. Внимательнее при управлении любым транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

Тригон Меркурий Сатурн. Способствует логическому мышлению, структурированию информации, глубокому изучению предмета, составлению долгосрочных планов, аналитической деятельности, составлению методик. Хорошо заниматься аналитической работой, составлять бизнес-планы, обращаться в государственные учреждения, общаться с руководством и людьми старшего возраста.

23 октября - Сатурн развернется в 19 градусе знака Водолей. Следует быть предельно осторожными при работе на высоте, в горной местности. Могут обостриться проблемы опорно-двигательного аппарата, суставов, зубов. Изменение в структурах власти, сложности в отношениях с людьми старше по возрасту или социальному статусу.

Венера войдет в знак Скорпион. Женщины могут почувствовать ухудшение здоровья, спад настроения. В партнерских отношениях появляется склонность манипуляций, усиливается чувство собственничества и ревность, зависимость и использование своей сексуальности для достижения целей. В финансовых делах могут наблюдаться сложности.

Солнце входит в знак Скорпион. Могут обостриться финансовые и личные проблемы, ослабление здоровья.

25 октября - новолуние и Солнечное затмение в знаке Скорпион. Три дня до и после затмения не рекомендуется принимать важные решения, делать плановые операции, употреблять алкоголь. Манипуляции сознанием людей, нагнетание истерии и паники.

28 октября - Юпитер входит в знак Рыбы. Усиливается вирусная активность, миграция населения по разным причинам. Опасность наводнений.

29 октября - Меркурий переходит в знак Скорпиона в 22:22. У впечатлительных людей усиливаются пессимизм и токсичность.

Лучшие качества Меркурия в Скорпионе – интуитивность, проницательность.

Перигей Луны в 17:26 усиливает и без того высокий эмоциональный фон, чрезмерный пессимизм и истерию. Трудно контролировать свои эмоции. Обострение психических заболеваний. Избегайте места большого скопления людей.

Луна оппозиция Марс. День повышенной эмоциональности и аварийности. Внимательнее при управлении любым транспортным средством. Не рекомендуется проводить плановые операции.

30 октября - Марс разворачивается в ретроградное движение до 12.01.23 в 25 градусе знака Близнецы. Что еще больше усиливает искажение информационных потоков и риски принятия неверных решений.