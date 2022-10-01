Бегство - нормальная биологически обусловленная реакция

Тысячи россиян бежали от мобилизации в Грузию через ущелье Верхний Ларс.
Фото: REUTERS
Бегство, как я уже говорил, это нормальная биологически обусловленная реакция части популяции нацеленная на выживание вида в целом.
Часть популяции сражается.
Часть выжидает.
Часть бежит.
Что любопытно, во всех случаях вместе с непосредственной реакцией (бой-выжидание-бегство) идёт и вторая реакция.
Это, конечно же, размножение.
Надо компенсировать убыль популяции, поэтому - солдаты после победы пользуются услугами местных женщин, выжидавшие в тылу усиленно плодятся своими силами несмотря на тяготы военного времени...
Ну и убежавшие - тоже. Пытаются.
Это биология, ничего личного.
Любопытно то, что сейчас из страны убежало некоторое количество молодых активных самцов, бросивших своих молодых женщин. И этим они запустили неумолимый биологический механизм.
Во-первых, оставшиеся их дожидаться женщины включатся в размножение без них. Нет, конечно, современные противозачаточные средства... но инстинкты про это не знают. Так что ожидать возвращения своих самцов они будут довольно активно.
Во-вторых, и это тоже неизбежно, убежавшие примутся (против биологии не пойдешь) активно окучивать женщин в тех странах, куда они убежали. Экзотических красивых казашек, страстных кавказских женщин...
Нет, я вовсе не говорю, что у них получится. Но пытаться-то они будут.
Именно поэтому убежавшие встречают столь неласковый приём у местных - осознанно или нет, но те чувствуют, что приехали конкуренты.
А после нескольких неизбежных эксцессов реакция вспыхнет по полной. :( Убежавших начнет жестко прессовать молодежь "ты чего сюда приехал, наших красавиц обольщать?"
В общем, крайне неприятная сейчас сложится ситуация, да. :( Как бы бегство не принесло им больше опасностей, чем теоретически возможная мобилизация...
...А всё почему? Потому что люди плохо учат в школу биологию. А психологию не учат вообще. :( Что уж говорить о патриотическом воспитании, когда с биологией провал...