Бегство - нормальная биологически обусловленная реакция

Тысячи россиян бежали от мобилизации в Грузию через ущелье Верхний Ларс. Фото: REUTERS

Бегство, как я уже говорил, это нормальная биологически обусловленная реакция части популяции нацеленная на выживание вида в целом.

Часть популяции сражается.

Часть выжидает.

Часть бежит.

Что любопытно, во всех случаях вместе с непосредственной реакцией (бой-выжидание-бегство) идёт и вторая реакция.

Это, конечно же, размножение.

Надо компенсировать убыль популяции, поэтому - солдаты после победы пользуются услугами местных женщин, выжидавшие в тылу усиленно плодятся своими силами несмотря на тяготы военного времени...

Ну и убежавшие - тоже. Пытаются.

Это биология, ничего личного.

Любопытно то, что сейчас из страны убежало некоторое количество молодых активных самцов, бросивших своих молодых женщин. И этим они запустили неумолимый биологический механизм.

Во-первых, оставшиеся их дожидаться женщины включатся в размножение без них. Нет, конечно, современные противозачаточные средства... но инстинкты про это не знают. Так что ожидать возвращения своих самцов они будут довольно активно.

Во-вторых, и это тоже неизбежно, убежавшие примутся (против биологии не пойдешь) активно окучивать женщин в тех странах, куда они убежали. Экзотических красивых казашек, страстных кавказских женщин...

Нет, я вовсе не говорю, что у них получится. Но пытаться-то они будут.

Именно поэтому убежавшие встречают столь неласковый приём у местных - осознанно или нет, но те чувствуют, что приехали конкуренты.

А после нескольких неизбежных эксцессов реакция вспыхнет по полной. :( Убежавших начнет жестко прессовать молодежь "ты чего сюда приехал, наших красавиц обольщать?"

В общем, крайне неприятная сейчас сложится ситуация, да. :( Как бы бегство не принесло им больше опасностей, чем теоретически возможная мобилизация...

...А всё почему? Потому что люди плохо учат в школу биологию. А психологию не учат вообще. :( Что уж говорить о патриотическом воспитании, когда с биологией провал...